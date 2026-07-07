ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Wrong Number Recharge: ನೀವು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಬೇರೆಯವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : July 7, 2026 at 2:01 PM IST
Wrong Number Recharge: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಜನರು ಕ್ರಮೇಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜಿಯೋ, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದರ ಲಾಭ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು ತಪ್ಪಾದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಕೆದಾರರು MyJio ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಫುಲ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- ತಪ್ಪಾದ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಮೈಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ..
- ಸರ್ಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "ರೀಚಾರ್ಜ್ ಹಿಸ್ಟರಿ" ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
- ರೀಚಾರ್ಜ್ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ "Cancel Recharge" ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
- ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
MyJio ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ 'Cancel Recharge' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸೇರಿವೆ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಈ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು: ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು Vi ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು MyAirtel ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ "Help ಅಥವಾ Support" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ, "Facing issue with recharge" ಆಪ್ಶನ್ಗೆ ತೆರಳಿ, ನಂತರ "Wrong recharge" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮೂಲವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ Vi ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಮ್ಮ Vi ಸಿಮ್ನಿಂದ WRR <ತಪ್ಪು ಸಂಖ್ಯೆ> <ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆ> <ಪುನಃ ಚಾರ್ಜ್ ಮೊತ್ತ> <ವಹಿವಾಟಿನ ಐಡಿ> ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 51619 ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನೀವು ಜಿಯೋ, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
- VI: customercare@vodafoneidea.com
- Airtel: airtelpresence@in.airtel.com
- Jio: care@jio.com
ರೀಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರವೇ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡುವುದು? ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೂ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ನೀವು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಇತರೆ ಮಾರ್ಗಗಳು: ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮೊದಲು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಹಿವಾಟು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಹಿವಾಟು ಐಡಿ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ರೀಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ದೋಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.
ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಮೊದಲು ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ PhonePe, Google Pay, Paytm, Amazon Pay ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಂತರ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿರುವ Help ಅಥವಾ Support ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಕುರಿತು ದೂರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ತಪ್ಪಾದ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು
- ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
- ಆತುರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
- ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ
- ಸ್ವಯಂ-ಪಾವತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಾಗ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
- ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ
ತಪ್ಪಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಸಣ್ಣ ದೋಷದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮವು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮರುಪಾವತಿಯ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
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