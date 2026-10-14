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300 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್! ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟಿವಿ! ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಮ್ಯಾಜಿಕ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ

MG Windsor Indulge Edition: JSW MG ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್​ನ ಹೊಸ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

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ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ (Image Credit: JSW MG Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2026 at 11:01 AM IST

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Updated : October 14, 2026 at 11:15 AM IST

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MG Windsor Indulge Edition: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಇವಿ ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್​ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ 300 ಯೂನಿಟ್​ಗಳು (Units) ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಸುರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಹೊಸ ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೆಲೆ 17.89 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್​-ಶೋರೂಂ) ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 38kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್​ ಇರುವ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರಿಮ್​ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 89,000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಿದೆ?: ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಹೊಸ ಶಾಡೋ ಗೋಲ್ಡ್​ ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್ ಪೇಂಟ್ ಫಿನಿಶ್​ (Exterior Paint Finish) ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್​-ಔಟ್ ರೂಫ್, ORVMs (Outer Rear-view Mirrors) ಮತ್ತು 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್​ಗಳು (Alloy Wheels) ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಂಶ (Chrome Grille accent) ಮತ್ತು ಸೈಡ್​ನಲ್ಲಿ body-side chrome mouldings ಇದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್​ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇವಿಯ C-ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಳಿಯ ರಿಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್​ ಮೇಲೆ "Indulge" ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್​ (Badging) ಕೂಡ ಇದೆ.

ಇಂಟೀರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಧಮಾಕ?: ಇದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್​ ಎಂದರೆ ರೂಫ್​-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ, ಇದಕ್ಕೆ Prive Screen ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಬದಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್​-ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಒಳಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್​-ಟೋನ್ Urban Tan ಮತ್ತು Black ಅಪ್​ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಥೀಮ್​ (Upholstery Theme) ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಹೆಡ್​ರೆಸ್ಟ್​ ಮೇಲೆ "Indulge" ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ, Aero-lounge ಕುಶನ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗ-ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆಕ್ ಪಿಲ್ಲೋಗಳು ಇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 3D ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್​, ರಿಯರ್ ಸನ್​ಶೇಡ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಲೆದರ್ ಕೀ ಕವರ್​ಗಳು ಥೀಮ್​ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಫೀಚರ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಕೋರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ Windsor EV ಯಂತೆಯೇ ಇವೆ. 15.6-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್​ಮೆಂಟ್ ಟಚ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್​ (Infotainment Touchscreen) ಜೊತೆ ವೈರ್​ಲೆಸ್ Android Auto ಮತ್ತು Apple CarPlay, 9-ಸ್ಪೀಕರ್ Infinity ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 8.8-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೈರ್​ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್​ (Panoramic Glass Roof) ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್​ಗಳಿವೆ.

ಸರುಕ್ಷತೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್​: ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ 6 ಏರ್​ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), ESC (Electronic Stability Control), Hill Hold Assist, ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್​ (EPB) ಇದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 38kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್​ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 136 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 200Nm ಟಾರ್ಕ್​ (Torque) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ 332km ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ರೇಂಜ್​ (Claimed Range) ಇದೆ.

ಫೀಚರ್ಸ್ / ವಿವರWindsor Indulge Edition (ಹೊಸದು)Windsor Essence (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್)
ಬೆಲೆರೂ. 17.89 ಲಕ್ಷ (Ex-showroom)ರೂ. 17.00 ಲಕ್ಷ (Ex-showroom)
ಲಭ್ಯತೆಕೇವಲ 300 ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರಎಲ್ಲೆಡೆ ಲಭ್ಯ
ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್ ಬಣ್ಣShadow Gold (ಹೊಸದು)Pearl White, Starburst Black, etc
ರೂಫ್, ORVM, ವೀಲ್ಸ್Blacked-out ಫಿನಿಶ್ಬಾಡಿ ಕಲರ್ / ಸಿಲ್ವರ್
ಮುಂಭಾಗChrome Grille Accentಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಿಲ್
ಸೈಡ್Body-side Chrome Mouldingsಇಲ್ಲ
ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್C-Pillar ಮೇಲೆ Indulge ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಇಲ್ಲ
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್Urban Tan + Black ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್Black ಥೀಮ್
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್Prive Screen (ರೂಫ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ)ಇಲ್ಲ
ಹೆಡ್​ರೆಸ್ಟ್Indulge ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ + Aero-lounge ಕುಶನ್ + ನೆಕ್ ಪಿಲ್ಲೋಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಡ್​ರೆಸ್ಟ್
ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್3D ಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಸನ್​ಶೇಡ್, ಲೆದರ್ ಕೀ ಕವರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
ಬ್ಯಾಟರಿ38kWh38kWh / 52.9kWh ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ
ಪವರ್ / ಟಾರ್ಕ್136 PS / 200Nm
ರೇಂಜ್332km (Claimed)332km (38kWh) / 449km (52.9kWh)
ಇನ್ಫೋಟೈನ್​ಮೆಂಟ್15.6-ಇಂಚು ಟಚ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್15.6-ಇಂಚು ಟಚ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್
ಸುರಕ್ಷತೆ6 ಏರ್​ಬ್ಯಾಗ್, 360° ಕ್ಯಾಮೆರಾ, TPMS, ESCಅದೇ ಫೀಚರ್ಸ್

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Last Updated : October 14, 2026 at 11:15 AM IST

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