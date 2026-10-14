300 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್! ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟಿವಿ! ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ
MG Windsor Indulge Edition: JSW MG ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 14, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : October 14, 2026 at 11:15 AM IST
MG Windsor Indulge Edition: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಇವಿ ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ 300 ಯೂನಿಟ್ಗಳು (Units) ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಸುರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಹೊಸ ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೆಲೆ 17.89 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 38kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುವ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರಿಮ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 89,000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ.
Business Class just got more indulgent. Introducing the limited-edition MG Windsor Indulge EV. Crafted for those who believe every journey deserves something extra. #MGWindsorIndulgeEV #MGMotorIndia #MorrisGaragesIndia https://t.co/eDo8RbVMIY— Morris Garages India (@MGMotorIn) October 13, 2026
ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಿದೆ?: ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಹೊಸ ಶಾಡೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೇಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ (Exterior Paint Finish) ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್-ಔಟ್ ರೂಫ್, ORVMs (Outer Rear-view Mirrors) ಮತ್ತು 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು (Alloy Wheels) ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಂಶ (Chrome Grille accent) ಮತ್ತು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ body-side chrome mouldings ಇದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇವಿಯ C-ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಳಿಯ ರಿಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ "Indulge" ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ (Badging) ಕೂಡ ಇದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಧಮಾಕ?: ಇದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ರೂಫ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಇದಕ್ಕೆ Prive Screen ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಬದಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್-ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಒಳಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ Urban Tan ಮತ್ತು Black ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಥೀಮ್ (Upholstery Theme) ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ "Indulge" ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ, Aero-lounge ಕುಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗ-ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆಕ್ ಪಿಲ್ಲೋಗಳು ಇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 3D ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ರಿಯರ್ ಸನ್ಶೇಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆದರ್ ಕೀ ಕವರ್ಗಳು ಥೀಮ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Indulgence, with a personal touch. Introducing a new dimension of comfort with the Privé Screen in the limited-edition Windsor Indulge EV. #MGWindsorIndulgeEV #MGMotorIndia #MorrisGaragesIndia https://t.co/DO7osUo1Kw— Morris Garages India (@MGMotorIn) October 12, 2026
ಫೀಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಕೋರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ Windsor EV ಯಂತೆಯೇ ಇವೆ. 15.6-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ (Infotainment Touchscreen) ಜೊತೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ Android Auto ಮತ್ತು Apple CarPlay, 9-ಸ್ಪೀಕರ್ Infinity ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 8.8-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್ (Panoramic Glass Roof) ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿವೆ.
ಸರುಕ್ಷತೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್: ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), ESC (Electronic Stability Control), Hill Hold Assist, ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ (EPB) ಇದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 38kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 136 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 200Nm ಟಾರ್ಕ್ (Torque) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ 332km ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ರೇಂಜ್ (Claimed Range) ಇದೆ.
|ಫೀಚರ್ಸ್ / ವಿವರ
|Windsor Indulge Edition (ಹೊಸದು)
|Windsor Essence (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್)
|ಬೆಲೆ
|ರೂ. 17.89 ಲಕ್ಷ (Ex-showroom)
|ರೂ. 17.00 ಲಕ್ಷ (Ex-showroom)
|ಲಭ್ಯತೆ
|ಕೇವಲ 300 ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ
|ಎಲ್ಲೆಡೆ ಲಭ್ಯ
|ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಬಣ್ಣ
|Shadow Gold (ಹೊಸದು)
|Pearl White, Starburst Black, etc
|ರೂಫ್, ORVM, ವೀಲ್ಸ್
|Blacked-out ಫಿನಿಶ್
|ಬಾಡಿ ಕಲರ್ / ಸಿಲ್ವರ್
|ಮುಂಭಾಗ
|Chrome Grille Accent
|ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಿಲ್
|ಸೈಡ್
|Body-side Chrome Mouldings
|ಇಲ್ಲ
|ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್
|C-Pillar ಮೇಲೆ Indulge ಬ್ಯಾಡ್ಜ್
|ಇಲ್ಲ
|ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್
|Urban Tan + Black ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್
|Black ಥೀಮ್
|ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್
|Prive Screen (ರೂಫ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ)
|ಇಲ್ಲ
|ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್
|Indulge ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ + Aero-lounge ಕುಶನ್ + ನೆಕ್ ಪಿಲ್ಲೋ
|ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್
|ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್
|3D ಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಸನ್ಶೇಡ್, ಲೆದರ್ ಕೀ ಕವರ್
|ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|38kWh
|38kWh / 52.9kWh ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ
|ಪವರ್ / ಟಾರ್ಕ್
|136 PS / 200Nm
|ರೇಂಜ್
|332km (Claimed)
|332km (38kWh) / 449km (52.9kWh)
|ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್
|15.6-ಇಂಚು ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್
|15.6-ಇಂಚು ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್
|ಸುರಕ್ಷತೆ
|6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, 360° ಕ್ಯಾಮೆರಾ, TPMS, ESC
|ಅದೇ ಫೀಚರ್ಸ್
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