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ಲಾಂಚ್​ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ರಿಯಲ್​ಮಿ ​ಫೋನ್: ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅದ್ಭುತ ಎಐ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ!

Realme P4R 5G launched: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ರಿಯಲ್‌ಮಿ P4R 5Gಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

REALME P4R 5G LAUNCHED IN INDIA REALME P4R 5G PRICE REALME P4R 5G FEATURES REALME P4R 5G SPECS
ರಿಯಲ್​ಮಿಯ ಹೊಸ ​ಫೋನ್ (Photo Credit: Event Realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 10, 2026 at 3:07 PM IST

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Realme P4R 5G launched in India: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ರಿಯಲ್‌ಮಿ P4R 5G ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹೆಚ್ಚು ರಿಫ್ರೆಶ್-ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಬಿಗ್​ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ.

144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಂಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಬಿಲ್ಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಸ್​: ರಿಯಲ್‌ಮಿ P4R 5Gಯನ್ನು ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 4GB + 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಲಾಂಚ್​ ಬೆಲೆ ₹16,999. ಆದರೆ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ₹18,999. 6GB + 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆ ₹18,999 ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ₹20,999 ಮತ್ತು 6GB + 256GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹20,999 ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ₹22,999. ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗ್ಲೇರ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಗ್ಲೇರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗ್ಲೇರ್ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

REALME P4R 5G LAUNCHED IN INDIA REALME P4R 5G PRICE REALME P4R 5G FEATURES REALME P4R 5G SPECS
ರಿಯಲ್​ಮಿಯ ಹೊಸ ​ಫೋನ್ (Photo Credit: Event Realme)

ರಿಯಲ್‌ಮಿ P4R 5G 8000mAh 'ಟೈಟಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ' ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 45W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 'ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಇದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮದರ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ಪವರ್​ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1,600 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ನಂತರವೂ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದ 80%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಡಿಸ್​​​ಪ್ಲೇ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ರಿಯಲ್​ಮಿ P4R 5G 6.8-ಇಂಚಿನ HD+ IPS LCD 'ಸನ್‌ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ' ಹೊಂದಿದೆ. 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 1,200 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತ. 6nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು LPDDR4X RAM ಮತ್ತು UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಥರ್ಮಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 5300mm² ಏರ್‌ಫ್ಲೋ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. BGMI ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಫೈರ್‌ನಂತಹ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ 60fpsನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಸ್​: Realme P4R 5G ಫೋನಿನಲ್ಲಿ f/1.8 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 'ಮೋಷನ್ ಫೋಟೋ' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಇದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: AI ಎರೇಸರ್ 2.0, AI ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, AI ಅನ್‌ಬ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು AI-ಚಾಲಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಇಮೇಜ್ ಎನ್​ಹ್ಯಾನ್ಸ್​ಮೆಂಟ್​ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

REALME P4R 5G LAUNCHED IN INDIA REALME P4R 5G PRICE REALME P4R 5G FEATURES REALME P4R 5G SPECS
ರಿಯಲ್​ಮಿಯ ಹೊಸ ​ಫೋನ್ (Photo Credit: Event Realme)

ಬಾಳಿಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ: ಈ ಫೋನ್ IP65 ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾಧನವು MIL-STD-810H ಮಿಲಿಟರಿ-ಗ್ರೇಡ್​ ಡುರ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 400% ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Realme P4R 5G 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.8-ಇಂಚಿನ HD+ IPS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 4GB/6GB RAM, 128GB/256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, 50MP ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 45W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ Realme UI 7.0ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

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REALME P4R 5G

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