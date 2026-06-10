ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ರಿಯಲ್ಮಿ ಫೋನ್: ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಅದ್ಭುತ ಎಐ ಫೀಚರ್ಸ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ!
Realme P4R 5G launched: ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರಿಯಲ್ಮಿ P4R 5Gಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : June 10, 2026 at 3:07 PM IST
Realme P4R 5G launched in India: ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ರಿಯಲ್ಮಿ P4R 5G ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹೆಚ್ಚು ರಿಫ್ರೆಶ್-ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಬಿಗ್ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ.
144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ಮಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಸ್: ರಿಯಲ್ಮಿ P4R 5Gಯನ್ನು ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 4GB + 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಲಾಂಚ್ ಬೆಲೆ ₹16,999. ಆದರೆ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ₹18,999. 6GB + 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆ ₹18,999 ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ₹20,999 ಮತ್ತು 6GB + 256GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹20,999 ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ₹22,999. ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗ್ಲೇರ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಗ್ಲೇರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗ್ಲೇರ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ P4R 5G 8000mAh 'ಟೈಟಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ' ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 'ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಇದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪವರ್ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1,600 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ನಂತರವೂ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದ 80%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ರಿಯಲ್ಮಿ P4R 5G 6.8-ಇಂಚಿನ HD+ IPS LCD 'ಸನ್ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ' ಹೊಂದಿದೆ. 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1,200 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತ. 6nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು LPDDR4X RAM ಮತ್ತು UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಥರ್ಮಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 5300mm² ಏರ್ಫ್ಲೋ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. BGMI ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ನಂತಹ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ 60fpsನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಸ್: Realme P4R 5G ಫೋನಿನಲ್ಲಿ f/1.8 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 'ಮೋಷನ್ ಫೋಟೋ' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಇದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: AI ಎರೇಸರ್ 2.0, AI ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, AI ಅನ್ಬ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು AI-ಚಾಲಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಇಮೇಜ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಳಿಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ: ಈ ಫೋನ್ IP65 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾಧನವು MIL-STD-810H ಮಿಲಿಟರಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಡುರ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 400% ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Realme P4R 5G 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.8-ಇಂಚಿನ HD+ IPS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 4GB/6GB RAM, 128GB/256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, 50MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ Realme UI 7.0ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
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