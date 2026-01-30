ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ! ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರಿಯಲ್ಮಿ!!
Realme P4 Power Launched In India: ರಿಯಲ್ಮಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ..
Published : January 30, 2026 at 12:45 PM IST
Realme P4 Power Launched In India: ರಿಯಲ್ಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ 5G ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು Realme P4 ಪವರ್ 5G ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 10,001mAh ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ 'ಟೈಟಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ'ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 39 ದಿನಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವ್ಯೂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ನೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4 ಪವರ್ 5ಜಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4 ಪವರ್ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 8 ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 128 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು ₹25,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 8 ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 256 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹27,999. 12 ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 256 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್-ಆಫ್-ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹30,999.
ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹2,000 ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಧನದ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವು ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸಿಲ್ವರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಆರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Realme P4 ಪವರ್ 5G ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಈ Realme ಸಾಧನವು 6.8-ಇಂಚಿನ 1.5K 4D ಕರ್ವ್+ ಹೈಪರ್ಗ್ಲೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 144Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 6,500 nits ವರೆಗಿನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Android 16-ಆಧಾರಿತ Realme UI 7.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು HDR 10+ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಫೋನ್ಗೆ ಪವರ್ ನೀಡುವುದು 4nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ MediaTek ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೈಪರ್ವಿಷನ್+ AI ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 300% ವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 400% ವರೆಗೆ ಸುಗಮ ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4 ಪವರ್ 5G ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4 ಪವರ್ 5G ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಸೋನಿ IMX882 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸಾಧನದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ 10,001mAh ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೈಟಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ.
ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 32.5 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 932.6 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಸಮಯ ಮತ್ತು 185.7 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತು 11.7 ಗಂಟೆಗಳ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
