ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ! ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರಿಯಲ್​ಮಿ!!

Realme P4 Power Launched In India: ರಿಯಲ್​ಮಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ..

ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರಿಯಲ್​ಮಿ!! (Image Credit: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 12:45 PM IST

Realme P4 Power Launched In India: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ 5G ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು Realme P4 ಪವರ್ 5G ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 10,001mAh ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ 'ಟೈಟಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ'ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 39 ದಿನಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ವ್ಯೂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 ಪವರ್ 5ಜಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 ಪವರ್ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ 8 ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 128 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು ₹25,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 8 ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 256 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹27,999. 12 ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 256 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್-ಆಫ್-ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹30,999.

ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹2,000 ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಧನದ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವು ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್​ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಸಿಲ್ವರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಆರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಬ್ಲೂ ಕಲರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Realme P4 ಪವರ್ 5G ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಈ Realme ಸಾಧನವು 6.8-ಇಂಚಿನ 1.5K 4D ಕರ್ವ್+ ಹೈಪರ್‌ಗ್ಲೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 144Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 6,500 nits ವರೆಗಿನ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Android 16-ಆಧಾರಿತ Realme UI 7.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು HDR 10+ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಫೋನ್‌ಗೆ ಪವರ್ ನೀಡುವುದು 4nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ MediaTek ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೈಪರ್‌ವಿಷನ್+ AI ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 300% ವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 400% ವರೆಗೆ ಸುಗಮ ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 ಪವರ್ 5G ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 ಪವರ್ 5G ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಸೋನಿ IMX882 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸಾಧನದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ 10,001mAh ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೈಟಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ.

ಫೋನ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 32.5 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 932.6 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಸಮಯ ಮತ್ತು 185.7 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತು 11.7 ಗಂಟೆಗಳ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

