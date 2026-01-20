ETV Bharat / technology

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್​ 10001mAh ಬ್ಯಾಟರಿ! ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ?

Realme P4 Power 5g India Launch: Realme P4 Power 5G ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ 10,001mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ.

REALME P4 POWER 5G LEAKS REALME P4 POWER 5G REALME P4 POWER 5G PRICE REALME P4 POWER 5G BATTERY
ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ? (Photo Credit- Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Realme P4 Power 5g India Launch: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತನ್ನ ಪಿ-ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು "ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4 ಪವರ್ 5ಜಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ 10,001 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: 80W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 10,001mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಫೋನ್ ಕೇವಲ 219 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 27W ವರೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಇತರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

REALME P4 POWER 5G LEAKS REALME P4 POWER 5G REALME P4 POWER 5G PRICE REALME P4 POWER 5G BATTERY
ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ (Photo Credit- Realme)

144Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 6.78-ಇಂಚಿನ ಕರ್ವ್ಡ್​ AMOLED ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾಕ್ಕಾಗಿ ಸುಗಮ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ ಹೈಪರ್‌ವಿಷನ್ + AI ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

REALME P4 POWER 5G LEAKS REALME P4 POWER 5G REALME P4 POWER 5G PRICE REALME P4 POWER 5G BATTERY
ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ (Photo Credit- Realme)

ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್‌ಮಿ UI 7.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ.

REALME P4 POWER 5G LEAKS REALME P4 POWER 5G REALME P4 POWER 5G PRICE REALME P4 POWER 5G BATTERY
ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ (Photo Credit- Realme)

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಶೂಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಹಾಯಕ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಬರಬಹುದು. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು.

REALME P4 POWER 5G LEAKS REALME P4 POWER 5G REALME P4 POWER 5G PRICE REALME P4 POWER 5G BATTERY
ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ (Photo Credit- Realme)

ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ?: "ರಿಯಲ್​ಮಿ ಪಿ 4 ಪವರ್ 5 ಜಿ" ಫೋನ್ ಈ ತಿಂಗಳ 29ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಫೋನ್ ಅಧಿಕೃತ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಸಿಲ್ವರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಬ್ಲೂ.

REALME P4 POWER 5G LEAKS REALME P4 POWER 5G REALME P4 POWER 5G PRICE REALME P4 POWER 5G BATTERY
ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ (Photo Credit- Realme)

ಬೆಲೆ: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಬೆಲೆ, RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 12 ಜಿಬಿ RAM + 256 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 37,999 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮುಂಬರುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್-ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್‌ಮೆ ಪಿ 4 ಪವರ್ 5 ಜಿ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡ್ಯುಯಲ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲಾವಾ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ​: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

TAGGED:

REALME P4 POWER 5G LEAKS
REALME P4 POWER 5G
REALME P4 POWER 5G PRICE
REALME P4 POWER 5G BATTERY
REALME P4 POWER 5G INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.