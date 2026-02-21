ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.! 6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ರಿಯಲ್ಮಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್
Realme P4 Lite Launched In India: Realme P4 4G Lite ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : February 21, 2026 at 11:44 AM IST
Realme P4 Lite Launched In India: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ "P4 4G ಲೈಟ್" ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದು 15W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯುನಿಸಾಕ್ T7250 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮಾರಾಟವು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ P4 4G ಲೈಟ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಎರಡು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
- 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 9,999
- 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ: ರೂ. 11,999
|Variant
|Original Price
|Discounted Price
|Available on
|4GB + 64GB
|Rs 9,999
|Rs 7,999
|Realme online store
|4GB + 128GB
|Rs 11,999
|Rs 9,999
|Flipkart
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು ಬೀಚ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸೀ ಬ್ಲೂ. ಇನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ರೂ. 1,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ರೂ. 1,000 ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4 4ಜಿ ಲೈಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.74-ಇಂಚಿನ HD+ (720x1,600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 563 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 180Hz ವರೆಗೆ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್, 16.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು 83.5 ಪ್ರತಿಶತ NTSC ಕಲರ್ನ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೋಸೆಸರ್: ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4 ಲೈಟ್ 12nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಯುನಿಸಾಕ್ ಟಿ 7250 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 1.8GHz ಗರಿಷ್ಠ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ SoC ಮಾಲಿ G57 MP1 GPU ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಇದು 15W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 6,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಇದು 76.5-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, 27 mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.2) ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ 1080p/30 fps ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15-ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್ಮಿ UI ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
IP ರೇಟಿಂಗ್: ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್: ಇದು 4G LTE, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.2, ವೈ-ಫೈ, ಬೀಡೌ, ಜಿಪಿಎಸ್, ಗ್ಲೋನಾಸ್, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಆಂಬಿಯಾಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್ ಸೇರಿವೆ.
ತೂಕ: ಫೋನ್ 167.20x76.60x7.94mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು 201 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
|Features
|Details
|Display
|90Hz | 6.74-inch HD+
|Processor
|Unisoc T7250
|RAM + storage
|4GB + 64GB
|4GB + 128GB
|Rear camera
|13MP (main) + unspecified secondary sensor
|Front camera
|5MP
|Battery
|6,300mAh
|Charging capacity
|15W
|Operating system (OS)
|Realme UI based on Android 15
