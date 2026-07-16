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ಬಜೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್‌ಮೀ ನಾರ್ಜೋ 100x ಲಗ್ಗೆ!: ಫೀಚರ್ಸ್​, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

Realme Narzo 100x 5g Launched: ರಿಯಲ್​ಮಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ 'ನಾರ್ಜೊ 100x 5G' ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

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ರಿಯಲ್‌ಮೀ ನಾರ್ಜೋ 100x (Photo Credit: Realme India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 8:54 AM IST

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Realme Narzo 100x 5g Launched: ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕ ರಿಯಲ್​ಮಿ ತನ್ನ ನಾರ್ಜೊ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ರಿಯಲ್​ಮಿ ನಾರ್ಜೊ 100x 5G. ಇದು ಬೃಹತ್ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

  • ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 1200 ನಿಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.8-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್​ಮಿ UI 7.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಂಡಾ - 1681 ಗ್ಲಾಸ್​ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 45W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್​ 8000mAh ಯೂನಿಟ್​​ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಗೇಮಿಂಗ್, 26 ಗಂಟೆಗಳ YouTube ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು Spotify ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 170 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು IP65 ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 224 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಮತ್ತು AI ಲೈಟಿಂಗ್​ನಂತಹ ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು GPS, Wi-Fi 5, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3, ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮಿಡ್‌ನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Realme Narzo 100X ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 4GB + 128GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹20,999, 6GB + 128GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹22,999, ಮತ್ತು 6GB + 256GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹24,999. ಲಾಂಚ್​ ಆಫರ್​ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ₹2,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹500 ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಆಫರ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್​ EMI ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಆಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

Realme Narzo 100x 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಫೀಚರ್ಸ್​, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್​ವಿವರಗಳು
ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ6.8-ಇಂಚಿಗಳು HD+ (720×1,570 pixels) LCD
ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್​ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್​ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300
ಬ್ಯಾಟರಿ8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 45W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​
ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್​ಡ್ಯೂಯಲ್​ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯೂನಿಟ್​ (50MP ಮೇನ್​)
ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
IP ರೇಟಿಂಗ್​IP65
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ5G, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3, USB Type-C port, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GNSS
ಆಯಾಮಗಳು166.4 x 78.2 x 8.8 mm
ತೂಕ224 ಗ್ರಾಂ

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