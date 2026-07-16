ಬಜೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್ಮೀ ನಾರ್ಜೋ 100x ಲಗ್ಗೆ!: ಫೀಚರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
Realme Narzo 100x 5g Launched: ರಿಯಲ್ಮಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ 'ನಾರ್ಜೊ 100x 5G' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ರಿಯಲ್ಮೀ ನಾರ್ಜೋ 100x (Photo Credit: Realme India)
Published : July 16, 2026 at 8:54 AM IST
Realme Narzo 100x 5g Launched: ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕ ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ನಾರ್ಜೊ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ರಿಯಲ್ಮಿ ನಾರ್ಜೊ 100x 5G. ಇದು ಬೃಹತ್ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1200 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ 6.8-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್ಮಿ UI 7.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಂಡಾ - 1681 ಗ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ 8000mAh ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಗೇಮಿಂಗ್, 26 ಗಂಟೆಗಳ YouTube ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು Spotify ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ 170 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು IP65 ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 224 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು AI ಲೈಟಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು GPS, Wi-Fi 5, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3, ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Realme Narzo 100X ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 4GB + 128GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹20,999, 6GB + 128GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹22,999, ಮತ್ತು 6GB + 256GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹24,999. ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ₹2,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹500 ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಆಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Realme Narzo 100x 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:
|ಫೀಚರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್
|ವಿವರಗಳು
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.8-ಇಂಚಿಗಳು HD+ (720×1,570 pixels) LCD
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 45W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್
|ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್
|ಡ್ಯೂಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯೂನಿಟ್ (50MP ಮೇನ್)
|ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|IP ರೇಟಿಂಗ್
|IP65
|ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3, USB Type-C port, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GNSS
|ಆಯಾಮಗಳು
|166.4 x 78.2 x 8.8 mm
|ತೂಕ
|224 ಗ್ರಾಂ
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