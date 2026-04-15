ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ: ರಿಯಲ್ಮಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ
Realme Narzo 100 Lite 5g Launched: ರಿಯಲ್ಮಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : April 15, 2026 at 8:21 AM IST
Realme Narzo 100 Lite 5g Launched: ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ "ನಾರ್ಜೊ 100 ಲೈಟ್ 5G" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 7,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ 70 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6000 ಸೀರಿಸ್ನ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಫೋನ್ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.8 ಇಂಚಿನ (720x1570 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್) LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್. 144Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್. 900 ನಿಟ್ಸ್ವರೆಗಿನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. 83% DCI-P3 ಕಲರ್ನ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಕವರೇಜ್. 100% sRGB ಕವರೇಜ್. 16.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್. 180Hz ವರೆಗಿನ ಟಚ್ ಶಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್. 90.5% ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ರೆಶಿಯೋ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತ. ARM ಮಾಲಿ G57 MC2 GPU, 6GB RAM ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗೆ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ (Thermal Management) 5,300 sq mm ಹೀಟ್ ಡಿಸ್ಸಿಷೆಷನ್ ಏರಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಯಲ್ಮಿ ಏರ್ಫ್ಲೋ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ (VC) ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 15W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್, 11 ಗಂಟೆಗಳ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್, 70 ಗಂಟೆಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್, 34 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ್ ಅಥವಾ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೈಂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೂಟರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕುರಿತು ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಸಾಧನದ ಮುಂಭಾಗ 5 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 30 ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ (fps) 1080p ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ Realme UI 7.0ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧರಿಸಿದೆ.
IP ರೇಟಿಂಗ್: ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು IP64 ರೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ತೂಕ: 8.45mm ದಪ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 212 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
Narzo 100 Lite 5G ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಕಂಪನಿ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಮೂರು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
- 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 13,499
- 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 14,499
- 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 16,499
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೂ. 1,500 ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಥಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬೆರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ನ ಮಾರಾಟ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
