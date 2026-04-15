ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ: ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ

Realme Narzo 100 Lite 5g Launched: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ (Photo Credit- Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 15, 2026 at 8:21 AM IST

Realme Narzo 100 Lite 5g Launched: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತನ್ನ "ನಾರ್ಜೊ 100 ಲೈಟ್ 5G" ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 7,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ 70 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6000 ಸೀರಿಸ್​ನ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಫೋನ್ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.8 ಇಂಚಿನ (720x1570 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್​) LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್. 144Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್. 900 ನಿಟ್ಸ್​ವರೆಗಿನ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್. 83% DCI-P3 ಕಲರ್​ನ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಕವರೇಜ್. 100% sRGB ಕವರೇಜ್. 16.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್​. 180Hz ವರೆಗಿನ ಟಚ್​ ಶಾಂಪ್ಲಿಂಗ್​ ರೇಟ್.​ 90.5% ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ರೆಶಿಯೋ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತ. ARM ಮಾಲಿ G57 MC2 GPU, 6GB RAM ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗೆ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ (Thermal Management) 5,300 sq mm ಹೀಟ್​ ಡಿಸ್ಸಿಷೆಷನ್​ ಏರಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಯಲ್​ಮಿ ಏರ್‌ಫ್ಲೋ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ (VC) ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 15W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್, 11 ಗಂಟೆಗಳ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್​, 70 ಗಂಟೆಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್, 34 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ್​ ಅಥವಾ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೈಂ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೂಟರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕುರಿತು ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಸಾಧನದ ಮುಂಭಾಗ 5 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 30 ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (fps) 1080p ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ Realme UI 7.0ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧರಿಸಿದೆ.

IP ರೇಟಿಂಗ್: ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು IP64 ರೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ತೂಕ: 8.45mm ದಪ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 212 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

Narzo 100 Lite 5G ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಕಂಪನಿ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಮೂರು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

  • 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 13,499
  • 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 14,499
  • 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 16,499

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್​ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೂ. 1,500 ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಥಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬೆರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್‌ನ ಮಾರಾಟ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ 'ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ' ರಿಲೀಸ್? ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ

