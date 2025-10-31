ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ8 ಪ್ರೊ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜು!; ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
Realme GT8 Pro: ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ8 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : October 31, 2025 at 12:06 PM IST
Realme GT8 Pro: ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯೇ ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ವಿಷನ್ ಎಐ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅದರ ಚೀನಾದ ಪ್ರತಿರೂಪದಂತೆ ಈ ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಸೀರಿಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಪರ್ವಿಷನ್ ಎಐ ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ರಿಯಲ್ಮಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ಗಳು ರಿಯಲ್ಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆನಿಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್: ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಎರಡು ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ಗಳು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ಚೀನೀ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಅದೇ ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೈಪರ್ವಿಷನ್ ಎಐ ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಕೋಹ್ ಜಿಆರ್-ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಈ ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವೆನಿಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ಮಿ GT 8 ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ GT 8 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ CNY 3,999 (ಸುಮಾರು ರೂ. 50,000), ಆದರೆ 16GB RAM + 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ CNY 5,199 (ಸುಮಾರು ರೂ. 64,000) ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯೂ, ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ GT 8 ಪ್ರೊ 6.79-ಇಂಚಿನ QHD+ (1,440×3,136 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) AMOLED ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. 144Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 7,000 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್, 508ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು 3,200Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 3nm ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 16GB ವರೆಗಿನ LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗಿನ UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು 120W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಜಿಯೋ ಧಮಾಕ!; ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 35 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗೂಗಲ್ AI Pro