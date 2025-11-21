ರಿಯಲ್ಮಿಯಿಂದ ಎರಡು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ ಲಗ್ಗೆ; ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ?
Realme Gt 8 Pro Dream Edition: ರಿಯಲ್ಮಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 21, 2025 at 7:49 AM IST
Realme Gt 8 Pro Dream Edition: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಸರು "ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ಡ್ರೀಮ್ ಎಡಿಷನ್" ಮತ್ತು "ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ".
"ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ"ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯು ರಿಕೋ - ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 3nm ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 SoC ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. "ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15" ನಂತರ ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಡ್ರೀಮ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಜೊತೆ ಆಸ್ಟನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ F1 ಪ್ರೇರಿತ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಆಸ್ಟನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೋಗೋ ಇದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ವಿಶೇಷ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು:
1. ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12GB RAM + 256GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆ "ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ"ನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 72,999. ಈ ಫೋನ್ನ ಟಾಪ್ - ಆಫ್ - ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 78,999. ಇದು 16GB RAM + 512GB ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಡೈರಿ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಲೂ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
2. ರಿಯಲ್ಮಿ GT 8 ಪ್ರೊ ಡ್ರೀಮ್ ಎಡಿಷನ್: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 79,999 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ವಿವರಗಳು: ಈ ಎರಡು "ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ" ಮತ್ತು "ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ಡ್ರೀಮ್ ಎಡಿಷನ್" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮಾರಾಟವು ನವೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇವು ನವೆಂಬರ್ 29 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "ರಿಯಲ್ಮೆ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಉಚಿತ ಡೆಕೊ ಸೆಟ್, ರೂ. 5,000 ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಡ್ರೀಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ 12 ತಿಂಗಳ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.79-ಇಂಚಿನ QHD+ (1,440x3,136 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) BOE Q10 ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 360Hz ಗರಿಷ್ಠ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್, HDR ಸಪೋರ್ಟ್, 100 ಪ್ರತಿಶತ DCI-P3 ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮೋಡ್ (HBM) ನಲ್ಲಿ 2,000 ನಿಟ್ಗಳ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 508 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್, 19.6:9 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಹೊಸ "ರಿಯಲ್ಮಿ GT 8 ಪ್ರೊ" ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ 3nm ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 4.60GHz ಗರಿಷ್ಠ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 7,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಮೀ ಹೀಟ್ ಡಿಸ್ಸಿಷೆಷನ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ರಿಕೋಹ್ GR-ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 22mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಸೋನಿ IMX906 ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 120x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.6) ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.4) ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ ಪನೋರಮಾ, ಸ್ಲೋ-ಮೋಷನ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟೈಮ್-ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೋಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು 60fps ವರೆಗೆ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋನ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಕಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಇ-ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್ಮಿ UI 7.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಈ ಫೋನ್ 5G, ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6.0, USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್, NFC, BeiDou, GPS, GLONASS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ, QZSS, NavIC ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
