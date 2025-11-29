7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕರೆ ಸಪೋರ್ಟ್: ರಿಯಲ್ಮಿಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಫೋನ್!
Realme C85 5g Launched: ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : November 29, 2025 at 12:14 PM IST
Realme C85 5g Launched: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ರಿಯಲ್ಮಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಫೋನ್ ರಿಯಲ್ಮಿ C85 5G ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಫೋನ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 22 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್, 50 ಗಂಟೆಗಳ ಕರೆ ಮತ್ತು 145 ಗಂಟೆಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ C85 5G ಫೋನ್ 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ವಿವಿಧ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ.
ರಿಯಲ್ಮಿ C85 5G ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ C85 5G ಯ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 16,499 ರೂ., 6GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ.17,999. ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೂಪನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 14,999 ರೂ. ಮತ್ತು 16,499 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
Realme C85 5G ಫೋನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಪ್ಯಾರಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಪೀಕಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
Realme C85 5G ವಿಶೇಷಣಗಳು: Realme C85 5G ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು HD+ (720x1,570 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 144Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 1,200 ನೀಟ್ಸ್ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 180Hz ವರೆಗೆ ಟಚ್ ಸಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ 100 ಪ್ರತಿಶತ sRGB, 83 ಪ್ರತಿಶತ DCI-P3 ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್, 16.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು 90.4 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫೋನ್ ARM Mali-G57 MC2 GPU ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಚಿಪ್ಸೆಟ್ 6GB ವರೆಗೆ RAM, 12GB ಡೈನಾಮಿಕ್ RAM ಮತ್ತು 128GB ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 17 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಇದು 5,300 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳ ಶಾಖ ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ Realme C85 5G ಫೋನ್ 50MP Sony IMX852 ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 30 fps ನಲ್ಲಿ 1080p ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 30 fps ನಲ್ಲಿ 1080p ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
Realmeಯ ಹೊಸ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5G, 4G LTE, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ Wi-Fi, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3, Beidou, GPS, GLONASS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಮತ್ತು QZSS ಸೇರಿವೆ. ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಕಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೆಚರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಇ - ಕಂಪಾಸ್, ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್ ಸೇರಿವೆ. ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಫೋನ್ ಅನ್ನು IP69 ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Realme C85 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 45W SuperVOOC ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 22 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್, 50 ಗಂಟೆಗಳ ಕರೆ ಮತ್ತು 145 ಗಂಟೆಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 166.07x77.93x8.38mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 215 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
