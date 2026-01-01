ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಬರ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೀಕ್
Realme 16 Pro Series Leaks: ರಿಯಲ್ಮಿ "16 ಪ್ರೊ 5 ಜಿ", "16 ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ 5 ಜಿ" ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
Realme 16 Pro Series Leaks: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ "ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ" ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಜನವರಿ 6ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ನ "ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G" ಮತ್ತು "ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ 5G" ಎಂಬೆರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಟೆಕ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಪರಾಸ್ ಗುಗ್ಲಾನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೀರಿಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ, ಇದು ಹಿಂದೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಫೋನ್ಗಳು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
16 Pro (8+256) : 33,999
16 Pro ( 12GB + 256GB): 36,999
16 Pro (8GB +128GB): 31,999
16 Pro+ ( 8+128GB) : 39,999
16 Pro+ (8+ 256GB): 41,999
16 Pro+ (12GB + 256GB) : 44,999
ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್ನ ಬೆಲೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು(ಅಂದಾಜು): ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, "ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ+" ಬಾಕ್ಸ್ ರೂ. 43,999 ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಟೇಲ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಸೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಇತರ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Realme 16 Pro ಸೀರಿಸ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: "Realme 16 Pro" ಸೀರಿಸ್ನ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ 7,000 mAh ಟೈಟಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Lumacolor ಇಮೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೇನ್ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, "Realme 16 Pro+ 5G" ಮಾದರಿಯು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ "Realme 16 Pro 5G" ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 Mux 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಹೊಸ 'ಅರ್ಬನ್ ವೈಲ್ಡ್' ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು Realme ಜಪಾನಿನ ವಿನ್ಯಾಸಕ ನಾವೊಟೊ ಫುಕಾಸಾವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. "Realme 16 Pro" ಸೀರಿಸ್ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ "ರಿಯಲ್ಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 3 5G" ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
