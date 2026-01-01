ETV Bharat / technology

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಬರ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್​ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೀಕ್​​

Realme 16 Pro Series Leaks: ರಿಯಲ್​ಮಿ "16 ಪ್ರೊ 5 ಜಿ", "16 ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ 5 ಜಿ" ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ರಿಯಲ್​ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್ (Photo Credit- Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 1, 2026 at 12:50 PM IST

2 Min Read
Realme 16 Pro Series Leaks: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ "ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ" ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಜನವರಿ 6ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್‌ನ "ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G" ಮತ್ತು "ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಪ್ಲಸ್ 5G" ಎಂಬೆರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಟೆಕ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಪರಾಸ್ ಗುಗ್ಲಾನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೀರಿಸ್​ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ, ಇದು ಹಿಂದೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಫೋನ್‌ಗಳು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್‌ಮಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್​ನ ಬೆಲೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು(ಅಂದಾಜು): ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, "ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ+" ಬಾಕ್ಸ್ ರೂ. 43,999 ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಟೇಲ್​ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಸೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಇತರ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Realme 16 Pro ಸೀರಿಸ್​ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: "Realme 16 Pro" ಸೀರಿಸ್​ನ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ 7,000 mAh ಟೈಟಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Lumacolor ಇಮೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೇನ್​ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ, "Realme 16 Pro+ 5G" ಮಾದರಿಯು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ "Realme 16 Pro 5G" ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 Mux 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ಗಳು ಹೊಸ 'ಅರ್ಬನ್ ವೈಲ್ಡ್' ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು Realme ಜಪಾನಿನ ವಿನ್ಯಾಸಕ ನಾವೊಟೊ ಫುಕಾಸಾವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. "Realme 16 Pro" ಸೀರಿಸ್​ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ "ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 3 5G" ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್​ನಿಂದ ಹೊಸ ಚಿಪ್​ಸೆಟ್​: ಈಗ ಮಿಡ್​ ರೇಂಜ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​

