ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
Realme 16 Pro Series: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ "ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5ಜಿ", "ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ+ 5ಜಿ" ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : January 7, 2026 at 12:59 PM IST
Realme 16 Pro Series: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ರಿಯಲ್ಮಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಜನವರಿ 6) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ "ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ" ಸೀರಿಸ್ನ 5G ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು "ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G" ಮತ್ತು "ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ+ 5G". ಎರಡೂ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
"ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ" ಸೀರಿಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಬಂದಾಗ, "ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G" 6.78-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, "ಪ್ರೊ+" ಮಾದರಿಯು 6.8-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್ 5G ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಸ್:
1. Realme 16 Pro+ 5G
ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳ ವಿವರ.
- 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 39,999
- 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 41,999
- 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ: ರೂ. 44,999
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರೇ, ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಲ್ಡ್.
2. Realme 16 Pro 5G
ರೂಪಾಂತರ: ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳ ವಿವರ.
- 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 31,999
- 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 33,999
- 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 36,999
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಪೆಬಲ್ ಗ್ರೇ, ಆರ್ಕಿಡ್ ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಲ್ಡ್.
ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಫರ್ಸ್: ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ "16 ಪ್ರೊ + 5G" ಮತ್ತು "16 ಪ್ರೊ 5G" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 4,000 ಮತ್ತು ರೂ. 3,000 ಗಳ ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ, "ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ+ 5ಜಿ" 8ಜಿಬಿ RAM + 128ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 35,999, 8ಜಿಬಿ RAM + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 37,999, ಮತ್ತು 12ಜಿಬಿ RAM + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 40,999.
ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಳಿಕ "ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5ಜಿ" 8ಜಿಬಿ RAM + 128ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 28,999, 8ಜಿಬಿ RAM + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 30,999 ಮತ್ತು 12ಜಿಬಿ RAM + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 33,999.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಜನವರಿ 9ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ರಿಯಲ್ಮಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.
Realme 16 Pro ಸೀರಿಸ್ 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
1. Realme 16 Pro+ 5G:
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: Realme 16 Pro+ 5G ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ 1280 x 2800 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 1,800 nits HBM ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 4nm ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ Adreno 772 GPU ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ CPU ಗರಿಷ್ಠ 14GB ಡೈನಾಮಿಕ್ RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 80W SUPERVOOC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 200MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, OIS ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 50MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 60 ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ (fps) 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
2. Realme 16 Pro 5G:
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1,400 nits HBM ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ 6.78-ಇಂಚಿನ ನೇರ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಫೋನ್ ಆರ್ಮ್ ಮಾಲಿ-G615 GPU ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 4nm ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 5G ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. CPU ಗರಿಷ್ಠ 14GB ಡೈನಾಮಿಕ್ RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 80W SUPERVOOC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ IP66/IP68/IP69/IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ Realme UI 7.0ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
