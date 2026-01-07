ETV Bharat / technology

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

Realme 16 Pro Series: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ "ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5ಜಿ", "ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ+ 5ಜಿ" ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

REALME 16 PRO 5G FEATURES REALME 16 PRO PLUS 5G SPECS REALME 16 PRO PLUS 5G PRICE REALME 16 PRO 5G PRICE
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್ (Photo Credit- Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 7, 2026 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Realme 16 Pro Series: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಜನವರಿ 6) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ "ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ" ಸೀರಿಸ್​ನ 5G ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು "ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G" ಮತ್ತು "ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ+ 5G". ಎರಡೂ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

"ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ" ಸೀರಿಸ್​ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಬಂದಾಗ, "ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G" 6.78-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, "ಪ್ರೊ+" ಮಾದರಿಯು 6.8-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ 16 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್​ 5G ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಸ್​:

1. Realme 16 Pro+ 5G

ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳ ವಿವರ.

  • 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 39,999
  • 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 41,999
  • 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ: ರೂ. 44,999

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರೇ, ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಲ್ಡ್.

2. Realme 16 Pro 5G

ರೂಪಾಂತರ: ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳ ವಿವರ.

  • 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 31,999
  • 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 33,999
  • 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 36,999

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಪೆಬಲ್ ಗ್ರೇ, ಆರ್ಕಿಡ್ ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಲ್ಡ್.

ಈ ಎರಡು ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಫರ್ಸ್​: ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಆಫರ್​ ಭಾಗವಾಗಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತನ್ನ "16 ಪ್ರೊ + 5G" ಮತ್ತು "16 ಪ್ರೊ 5G" ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 4,000 ಮತ್ತು ರೂ. 3,000 ಗಳ ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ನೊಂದಿಗೆ, "ರಿಯಲ್​ಮಿ 16 ಪ್ರೊ+ 5ಜಿ" 8ಜಿಬಿ RAM + 128ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 35,999, 8ಜಿಬಿ RAM + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 37,999, ಮತ್ತು 12ಜಿಬಿ RAM + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 40,999.

ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಬಳಿಕ "ರಿಯಲ್​ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5ಜಿ" 8ಜಿಬಿ RAM + 128ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 28,999, 8ಜಿಬಿ RAM + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 30,999 ಮತ್ತು 12ಜಿಬಿ RAM + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 33,999.

Realme 16 Pro+ 5G
RAM + StorageOrginial PriceDiscounted PriceColours
8GB + 128GBRs 39,999Rs 35,999
  • Master Grey
  • Camellia Pink
  • Master Gold
8GB + 256GBRs 41,999Rs 37,999
12GB + 256GBRs 44,999Rs 40,999
Realme 16 Pro 5G
8GB + 128GBRs 31,999Rs 28,999
  • Pebble Grey
  • Orchid Purple
  • Master Gold

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಜನವರಿ 9ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ರಿಯಲ್​ಮಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.

Realme 16 Pro ಸೀರಿಸ್​ 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:

1. Realme 16 Pro+ 5G:

  • ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: Realme 16 Pro+ 5G ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ 1280 x 2800 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕರ್ವ್ಡ್​ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 1,800 nits HBM ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 4nm ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ Adreno 772 GPU ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ CPU ಗರಿಷ್ಠ 14GB ಡೈನಾಮಿಕ್ RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
  • ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 80W SUPERVOOC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 200MP ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, OIS ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 50MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್‌ಗಳು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 60 ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (fps) 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.

2. Realme 16 Pro 5G:

  • ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 1,400 nits HBM ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6.78-ಇಂಚಿನ ನೇರ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಫೋನ್ ಆರ್ಮ್ ಮಾಲಿ-G615 GPU ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 4nm ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 5G ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. CPU ಗರಿಷ್ಠ 14GB ಡೈನಾಮಿಕ್ RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
  • ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 80W SUPERVOOC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ IP66/IP68/IP69/IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ Realme UI 7.0ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಹಬ್ಬ: ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್​ಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

REALME 16 PRO 5G FEATURES
REALME 16 PRO PLUS 5G SPECS
REALME 16 PRO PLUS 5G PRICE
REALME 16 PRO 5G PRICE
REALME 16 PRO SERIES LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.