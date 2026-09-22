ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್! ಕೇವಲ 5000 ಯೂನಿಟ್, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Realme Harry Potter Edition Launch: ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 5000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ..
Published : September 22, 2026 at 10:48 AM IST
Realme Harry Potter Edition Launch: ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರಾದ ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ 'ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G' ಫೋನ್ನ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ.
ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಫೋನ್ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 5,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 62,999 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ.
ಇದರ ಮಾರಾಟವು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಟರ್, ಹಾಗ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್, ಲೋಗೋ ಇರುವ ಫೋನ್ ಕೇಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ.
ಮಾಟ ಮಂತ್ರದಂತಹ ಡಿಸೈನ್: ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5G ಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಈ ಹೊಸ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೋಗೋ ನಾಲ್ಕು ಹೌಸ್ಗಳ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ನ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲೈಸ್ಡ್ ನ್ಯಾನೋ-ಎನ್ಗ್ರೇವ್ಡ್ ಮೋಟಿಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಥೀಮ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮತ್ತು ವಿಝಾರ್ಡ್ಸ್ ಚೆಸ್ಗೆ ಹೋಲುವ ಆರ್ಗೈಲ್-ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ವರ್ಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ನ ಗೂಬೆ ಹೆಡ್ವಿಗ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಗೂಬೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಕಾರದ 3D ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಐಕಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್-ಪ್ರೇರಿತ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಥೀಮ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಐಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಪ್ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ಗಾಗಿ ಹಾಗ್ವಾರ್ಟ್ಸ್-ಥೀಮ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಫೋನ್ನ ಸೈಡ್ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ "Welcome to Hogwarts" ಎಂದು ಲೇಸರ್ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು.
ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲೂ ಇವೆ. 200MP ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 7000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಹೊಸ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.78 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಇದು 1,272x2,772 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, 1,400 ನಿಟ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 450 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 4nm ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 5G ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಮ್ ಮಾಲಿ G615 GPU ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP66 + IP68 + IP69 + IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.2) ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.4) ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ. 80W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7,000mAh ಟೈಟಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ.
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