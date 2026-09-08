300 ಮಿಲಿಯನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹಬ್!: ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್!
Realme 16 Pro Harry Potter: ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 8, 2026 at 3:16 PM IST
Realme 16 Pro Harry Potter: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಮೀರಿ ಕಲ್ಚರ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಎಡಿಷನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ನಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಸ್ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗದವರೆಗೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಪರಿಚಿತ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಸಲು ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ಪೆಷಲ್-ಎಡಿಷನ್ ಡಿವೈಸಸ್: ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಾಧನಗಳು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಬಲವಾದ ನಂಟು ಕಟ್ಟಲು ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.
ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಕರ್ಸ್: ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಸ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ಸ್, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಲೋಗೋ ಸೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ, ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು: ರಿಯಲ್ಮಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ, ನರುಟೊ, ಥಾರ್ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ ಕೊಲಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ 10 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಕೋಕಾ - ಕೋಲಾ ಎಡಿಷನ್: ರಿಯಲ್ಮಿ 10 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಎಡಿಷನ್ ರೆಡ್ - ಅಂಡ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥೀಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬೆವರೇಜ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ತಂದಿತು. ಆದರೆ, ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ ನಿಯೋ 3 ನರುಟೊ ಎಡಿಷನ್ ನರುಟೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಸ್ ಡಿಸೈನ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿತು.
ಥಾರ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಥಂಡರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್: ಕಂಪನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಥಾರ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಥಂಡರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಮೂವಿ - ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಕಲೆಕ್ಟಿಬಲ್ಸ್, ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಫೀಚರ್ ಮಾಡಿತು. ರಿಯಲ್ಮಿ 15 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಟಾರ್ಗೇರಿಯನ್ ಮನೆತನದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಥೀಮ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟಿಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿತು.
ಅಸ್ಟನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅರಾಮ್ಕೊ ಎಫ್1 ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್: ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೀರಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಅಸ್ಟನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅರಾಮ್ಕೊ ಎಫ್1 ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಾದ್ಯಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ 7 ಡ್ರೀಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ8 ಪ್ರೊ ಡ್ರೀಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಸೇರಿವೆ. ರೇಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ತಂದಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್-ಕಲ್ಚರ್ ಕೊಲಾಬ್ ಅನೌನ್ಸ್: ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ - ಕಲ್ಚರ್ ಕೊಲಾಬ್ಗಾಗಿ ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ 15 ಪ್ರೊ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ನಂತರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಕೊಲಾಬ್ ಆಗಿದೆ.
ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಲೋಕ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜಾಗತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಆಟಗಳು, ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರದ ಲೋಕದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ರಿಯಲ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಬೈನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಎಡಿಷನ್: ರಿಯಲ್ಮಿ 16 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಡಿಸೈನ್ ಫೀಚರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕೋ-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಲೋಗೋವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿವೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ: ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಯಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ 300 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟೋರಿಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸುತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ಗಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
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