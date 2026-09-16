6 ವರ್ಷದ ಫ್ರೀ UPI ಅಂತ್ಯ: 2000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟರೆ 0.4% ಶುಲ್ಕ: ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!
RBI UPI MDR Sustainability: ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಯುಪಿಐಗೆ 0.4% MDR ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ .
Published : September 16, 2026 at 11:18 AM IST
RBI UPI MDR Sustainability: ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ Merchant Discount Rate (MDR) ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. 2000 ರೂ. ಮೀರಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ 0.4 ಪ್ರತಿಶತ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI), "ಇದು UPI ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಲು, ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ರೀ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ 2000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ 0.4 ಪ್ರತಿಶತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ.
"UPI ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. "MDR ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ. ಇದು UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
MDR ಅನ್ನು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ನಡುವೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು RBI ಹೇಳಿದೆ. "ಇದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ UPI ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (P2P) ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ (P2M) ಎರಡೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 2000 ರೂ. ಒಳಗಿನ P2M UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. "UPI ಸುರಕ್ಷಿತ, ತಡೆರಹಿತ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು RBI ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
UPI ಅನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NPCI) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು RBI ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನೈಜ - ಸಮಯದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, UPI ಈಗ 11 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. UPI ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಇತರ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಮಾರಿಷಸ್, ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್, ಕತಾರ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್.
ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2016 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ UPI, ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯವು FY17 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 0.07 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ FY26 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 314 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ದಶಕದಲ್ಲಿ 4,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
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