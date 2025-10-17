ಮೆಟಾ ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಧ್ವನಿ; ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್
ಮೆಟಾ ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಆಜ್ಞೆಗಳಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕದಿಂದಲೇ ಯುಪಿಐ ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.
Published : October 17, 2025 at 3:56 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮೆಟಾ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ವೊಂದನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಐ ಧ್ವನಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾನ್ ಸೆನಾ, ಅಕ್ವಾಫಿನಾ, ಜೂಡಿ ಡೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇತರರಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಧ್ವನಿಗಳು ಸಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಧ್ವನಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಲೈಟ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರೇರಿತ ಮರುಶೈಲಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಟಾ ಎಐನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಎಐ ರಚಿತ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಈ ಸಹಯೋಗ ನಡೆಸಿದೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಎಐ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವಾಯ್ಸ್: ರೇ- ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಟಾ ಎಐ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಹೇ ಮೆಟಾ ಎಂದು ಎಐ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕುತೂಹಲ, ಜೋಕ್ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರಗಳಿಗೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಗ್ಲಾಸ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಎಐ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಧ್ವನಿ ಇರುವ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೆಟಾ ಎಐಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ನೀಡಿರುವ ಇತರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೆಂದರೆ, ಅಕ್ವಾಫಿನಾ, ಜಾನ್ ಸೆನಾ, ಜೂಡಿ ಡೆಂಚ್, ಕೀಗನ್-ಮೈಕೆಲ್ ಕೀ, ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಬೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೆಟಾ ಎಐ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಎಐ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೆಟಾ ಎಐ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ: ಇದೀಗ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಬಳಕೆದಾರರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಾ ಎಐನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ರಿಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಫೋಟೋ: ಮೆಟಾ, ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲ ಅವಧಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ರೀಸ್ಟೈಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪಟಾಕಿಗಳು, ರಂಗೋಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟುಗಳ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೂಡ ಈ ಧ್ವನಿ ಆಜ್ಞೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು, ಬಳಕೆದಾರರು "ಹೇ ಮೆಟಾ, ರಿಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ದಿಸ್" ಎಂದು ಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಬಹುದು. ಕನ್ನಡಕದಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮೆಟಾ ಎಐ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮೆಟಾ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಮರುಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯು ರೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ (ಜಿಎಫ್ಎಫ್) 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು "ಹೇ ಮೆಟಾ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಪೇ " ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 1,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ನಂತರ, ಮೆಟಾ ಎಐ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಯುಪಿಐ ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
