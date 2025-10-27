2025 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪ್ರಕಟ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿವರ
Rashtriya Vigyan Puraskar 2025: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ 2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
October 27, 2025
Rashtriya Vigyan Puraskar 2025: ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮನ್ನಣೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ 2025 ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ರತ್ನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶ್ರೀ, ವಿಜ್ಞಾನ ಯುವ - ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖ್ಯಾತ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯಂತ್ ವಿಷ್ಣು ನಾರ್ಲಿಕರ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು 2025ರ ಎಂಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ 14 ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅರೋಮಾ ಮಿಷನ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರೊ. ಜಯಂತ್ ವಿಷ್ಣು ನಾರ್ಲಿಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
- ವಿಜ್ಞಾನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಡಾ. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ (ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ)
- ಡಾ. ಯೂಸುಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೇಖ್ (ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ)
- ಡಾ. ಕೆ. ತಂಗರಾಜ್ (ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ)
- ಪ್ರೊ. ಪ್ರದೀಪ್ ಥಲಪ್ಪಿಲ್ (ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ)
- ಪ್ರೊ. ಅನಿರುದ್ಧ ಭಾಲಚಂದ್ರ ಪಂಡಿತ್ (ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಜ್ಞಾನ)
- ಡಾ. ಎಸ್. ವೆಂಕಟ ಮೋಹನ್ (ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ)
- ಪ್ರೊ. ಮಹಾನ್ ಎಂಜೆ (ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ)
- ಶ್ರೀ ಜಯನ್ ಎನ್ (ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
45 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುವ – ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
- ಡಾ. ಜಗದಿಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಕಪುಗಂಟಿ
- ಡಾ. ಸತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗ್ರೌಥಿಯಾ
- ಶ್ರೀ ದೇಬರ್ಕಾ ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ
- ಡಾ. ದೀಪಾ ಅಗಾಶೆ
- ಡಾ. ದಿಬ್ಯೇಂದು ದಾಸ್
- ಡಾ. ವಲಿಯೂರ್ ರೆಹಮಾನ್
- ಪ್ರೊ. ಅರ್ಕಪ್ರವ ಬಸು
- ಪ್ರೊ. ಸಬ್ಯಸಾಚಿ ಮುಖರ್ಜಿ
- ಪ್ರೊ. ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್
- ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್
- ಪ್ರೊ. ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್
- ಪ್ರೊ. ಸುರ್ಹುದ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮೋರೆ
- ಶ್ರೀ ಅಂಕುರ್ ಗರ್ಗ್
- ಪ್ರೊ. ಮೋಹನಶಂಕರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶಂ
ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಹಲವಾರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಅರೋಮಾ ಮಿಷನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ಔಷಧ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ 13 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
2025ರ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 17, 2024 ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ - ಚಾಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮನಸುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಾಗುವತ್ತ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ 2025ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
