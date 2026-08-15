ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಅದ್ಭುತ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ; ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಮತ್ಕಾರ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
Tricolour Corals Lakshadweep: ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಮತ್ಕಾರ ಕಂಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
Published : August 15, 2026 at 8:51 AM IST
Tricolour Corals Lakshadweep: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಮಿನಿಕಾಯ್ ದ್ವೀಪದ ಕಡಲಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಚಮತ್ಕಾರವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹವಳಗಳು (Corals) ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ICAR-CMFRI) ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಲ್ವಿನ್ ಆಂಟೋ ಅವರು ಕಡಲ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅತ್ಯಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಲಾಳದ ಕೌತುಕ: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?
- ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳು: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು 'ಲೋಬೋಫಿಲಿಯಾ ಕೊರಿಂಬೋಸಾ' (Lobophyllia corymbosa) ಪ್ರಭೇದದ ಹವಳ. ಇನ್ನು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿರುವುದು 'ಲೋಬೋಫಿಲಿಯಾ ರೇಡಿಯನ್ಸ್' (Lobophyllia radians) ಪ್ರಭೇದದ ಹವಳಗಳಾಗಿವೆ.
- ಒಂದೇ ಜಾಗ, ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣ: ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರುವ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಎರಡು ಹವಳದ ಕಾಲನಿಗಳು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿವೆ. ಒಂದು ಹವಳದ ಕಾಲನಿಯು ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ (Bleaching), ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹವಳವು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿರಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ!
- ತಾಪಮಾನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ರಹಸ್ಯ: ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಹವಳ ಸಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಹವಳಗಳ ಹವಾಮಾನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ (Thermal Stress Tolerance) ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬೇಧಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಹವಳಗಳ ಬಿಳುಚುವಿಕೆ (Coral Bleaching) ಎಂದರೇನು?: ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಅತಿಯಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ ಹವಳಗಳು ತಮಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಪಾಚಿಗಳನ್ನು (Symbiotic Algae) ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹವಳಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 'ಕೋರಲ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹವಳಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ CMFRI ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ: CMFRI ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಗ್ರಿನ್ಸನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ತ್ರಿವರ್ಣ ಹವಳಗಳು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಕಡಲ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಡಲ ಜೀವಿಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
- ಕೃತಕ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಡಲ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೃತಕ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು (Artificial Reefs) ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ವೃದ್ಧಿ: ಕಡಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸಲು ಮೀನು ತಳಿ ತಳೀಕರಣ, ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು 'ಸೀ-ರಾಂಚಿಂಗ್' (Sea-Ranching) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಿನಿಕಾಯ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಹವಳಗಳ ಸರಣಿಯು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿದೆ.
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