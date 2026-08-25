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ಈ ವಾರ ಅಪರೂಪದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಶೇ. 96ರಷ್ಟು ಕೆಂಪಾಗಲಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ!; ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

Lunar Eclipse August 2026: 27-28 ಆಗಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ 3.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವಿದೇಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

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ಈ ವಾರ ಅಪರೂಪದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2026 at 12:05 PM IST

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Lunar Eclipse August 2026: ಈ ವಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನೋಡಲು ಸಿಗಲಿದೆ. 27 - 28 ಆಗಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯದ ರಾತ್ರಿ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಶೇ. 96ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಬಣ್ಣ ಗಾಢ ಕೆಂಪಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಬೆಳಕು ಬೀಳಲಿದೆ. ಆಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಮೂಡಲಿದೆ. ಈ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ?: ಈ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬಾಗಿದ ಒಳಗಿನ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ?: 27-28 ಆಗಸ್ಟ್‌ನ ಈ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸುಮಾರು 3.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತವೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ (ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ) ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ (ಒರೆಗಾನ್) ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಗ್ರಹಣದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಸಮಯವು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಬರಲಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ಸನ್‌ವಿಲ್ಲೆನಂತಹ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ನಗರಗಳಿಂದ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಈ ಚಂದ್ರನ ದೃಶ್ಯವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ?: ಯುಕೆ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಗ ಚಂದ್ರನು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಗಂತದ ಕಡೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಹಗಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಂತಹ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:53ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:03 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:43 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:21 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲದೇ ನೋಡಬಹುದು: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲದೇ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕನ್ನಡಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೂರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್‌ನಿಂದ ಅನುಭವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು.

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಚಂದ್ರ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರು - ಬದುರು ಬಂದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

PARTIAL LUNAR ECLIPSE
BLOOD MOON
LUNAR ECLIPSE NOT VISIBLE IN INDIA
FULL MOON ECLIPSE
LUNAR ECLIPSE AUGUST 2026

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