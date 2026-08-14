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ತವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡೋಗೆ ಬಂಪರ್: ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿ 21 ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ

Rapido Karnataka Licence: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ರಾಪಿಡೋ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

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ತವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡೋಗೆ ಬಂಪರ್ (Photo Credit: Getty image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 2:55 PM IST

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Rapido Karnataka Licence: ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ರಾಪಿಡೋ’ (Rapido) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು (Licence) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಆನ್-ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಾರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 2016’ ರ ಅಡಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಪರವಾನಗಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 2031 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.

ರಾಪಿಡೋ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ‘ರೊಪ್ಪೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಗಟ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡೋ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕವೇ ರಾಪಿಡೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತವರು ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದ 21 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

  • ಚಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆ: 3.14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗಳು (ಚಾಲಕರು).
  • ನೋಂದಾಯಿತ ಗ್ರಾಹಕರು: 2.04 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ.
  • ಕ್ಯಾಬ್ ಬಳಕೆದಾರರು: ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪವನ್ ಗುಂಟುಪಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡೋ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

‘ಅರ್ಬನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮಿಷನ್’ಗೆ ರಾಪಿಡೋ ಸೇರ್ಪಡೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಅರ್ಬನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮಿಷನ್' (ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಮಿಷನ್) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ರಾಪಿಡೋವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಯೋಜನೆ, ನಗರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಧಾರಣೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿದ ದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಬಿಸಿ: ಒಂದೆಡೆ ಪರವಾನಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಬ್ ದರಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆ. ಚಾಲಕರ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಓಲಾ, ಉಬರ್, ರಾಪಿಡೋ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು 'ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್' ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಗದಿತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬದಲಿಗೆ 'ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು' (Travel Time) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡೋ ಸಂಸ್ಥೆ: 2015 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ರಾಪಿಡೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಕ್ಯಾಬ್, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ (9 ಮಿಲಿಯನ್) ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಗಿಯು ಸದ್ಯದ ದರ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡೋ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

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RAPIDO CAB SERVICE KARNATAKA
RAPIDO URBAN MOBILITY MISSION
APP CAB AGGREGATORS KARNATAKA
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