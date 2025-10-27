ETV Bharat / technology

ಬರ್ತಿದೆ 6G: ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ ಸಿದ್ಧತೆ: ಅಬ್ಬಾ! ಇದರ ವೇಗವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

Bharat 6G Vision: ದೇಶದಲ್ಲಿ 5G ನಂತರ ಈಗ 6Gಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Bharat 6G Vision: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 6G ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 6G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು. 5Gಯ ​​ತ್ವರಿತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಈಗ 6Gಯ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 'ಭಾರತ್ 6G ವಿಷನ್' ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6G ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

5Gಗಿಂತ 1000 ಪಟ್ಟು ವೇಗ: 6G ಪ್ರಸ್ತುತ 5Gಗಿಂತ 1000 ಪಟ್ಟು ವೇಗದ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ರೇಟ್‌ಗಳ​ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 5G 1Gbps ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ 6G 1000Gbpsನ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಬಿಗ್​ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 6G ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 5Gಯ ​​ತ್ವರಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ 6G ದೃಷ್ಟಿಕೋನದತ್ತ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6G: 6G ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರವೇಶದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಇದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5G ಮತ್ತು 6G ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 6G ಪರಿಚಯವು ದೂರಸ್ಥ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸುಧಾರಿತ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದ 6G ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ GDPಯಲ್ಲಿ ವಲಯದ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ US$1.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 6G ಭಾರತದ GDPಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

