ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾರು ದೈತ್ಯನ ಸಲಾಂ: ಜೈಪುರ, ಜೋಧ್ಪುರ, ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಜಾದೂ!
Range Rover SV Sawai India: ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಹೊಂದಿರುವ 18 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಸೀಮಿತ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 1:00 PM IST
Range Rover SV Sawai India: ಜಾಗತಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಯುವಿ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ಹೊಸ ‘ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಎಸ್ವಿ ಸವಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್’ (Range Rover SV Sawai Collection) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾರಿನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 18 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು (Units) ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಸ್ವಿ ರಣಥಂಬೋರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ವಿ ಮಸಾರಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೂರನೇ ಬಿಸ್ಪೋಕ್ (Bespoke) ಸೀರಿಸ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರಗಳ ಆಧಾರಿತ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳು: ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ 'ಸವಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್' ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೂರು ನಗರಗಳಾದ ಜೈಪುರ, ಜೋಧ್ಪುರ ಮತ್ತು ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 18 ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಲಾ ಆರು ಕಾರುಗಳಂತೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸವಾಯಿ ಜೈಪುರ ಎಡಿಷನ್ (Sawai Jaipur): ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಕಾರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ರು ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಗಾರ್ನೆಟ್ ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸೀಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹವಾ ಮಹಲ್ನ 'ಝರೋಖಾ' (Jharokha) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.
- ಸವಾಯಿ ಜೋಧ್ಪುರ ಎಡಿಷನ್ (Sawai Jodhpur): ಬ್ಲೂ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಲಿನೊ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಧ್ಪುರದ ಕೋಟೆಗಳ 'ಜಾಲಿ' (Jali) ಮಾದರಿಯ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲಿಬರ್ಟಿ ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಸವಾಯಿ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಎಡಿಷನ್ (Sawai Jaisalmer): ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಟಿಯ ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರ್ಲಿನೊ-ಕ್ಯಾರವೇ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಯು ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಕೋಟೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ, ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಲಕ್ಸುರಿ 4 ಸೀಟರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್: ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 23-ಇಂಚಿನ ದೈತ್ಯ 'ಶಾಂಪೇನ್' ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್, 'ಅಟ್ಲಾಸ್ ಸಿಲ್ವರ್' ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೈಜ 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವನ್ನು (24-karat gold-plated surrounds) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಿನ ಒಳಗೂ ಆಯಾ ಎಡಿಷನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಆರು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ '1 of 6' ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲಾಂಗ್-ವ್ಹೀಲ್ಬೇಸ್ (LWB) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಒಳಗಡೆ 4 ಸೀಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಹೀಟಿಂಗ್, ಕೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ರೆಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳು, ಫೋಲ್ಡ್-ಔಟ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದೈತ್ಯ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ ವಿ8 ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರ: ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಎಸ್ವಿ ಕಾರಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 4.4-ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ V6 ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 537 hp ನಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಪವರ್ ಮತ್ತು 750 Nm ನಷ್ಟು ದೈತ್ಯ ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ (JLR India) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತನ್ನ ಬಿಸ್ಪೋಕ್ ಪರ್ಸನಲೈಸೇಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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