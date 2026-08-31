20 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವಿಶೇಷ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್!: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Range Rover Sport Twenty Edition: ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಡಿಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : August 31, 2026 at 12:33 PM IST
Range Rover Sport Twenty Edition: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಸ್ಯುವಿ ತಯಾರಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಡಿಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 1.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2005ರಿಂದ 2025ರವರೆಗಿನ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯ ವಿತರಣೆಯು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಡಿಷನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು 2004ರ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ ಆಟೋ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಮೂಲ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ವಿ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು: ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ.
- ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಓಸ್ಟುನಿ ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಗೂ 2005ರ ವೆಸುವಿಯಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಿಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿನೆಲ್ಲೊ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಯಾಕ್: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಒಆರ್ವಿಎಂ ಹೌಸಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್: ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ 'TWENTY' ಲೆಟರಿಂಗ್ ಇದೆ.
- ವೀಲ್ಸ್: 23 ಇಂಚಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಎಡಿಷನ್ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಡೋರ್ ಸಿಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 'TWENTY EDITION' ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ.
- ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವೆನಿರ್ನೊಂದಿಗೆ 'TWENTY' ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ.
- ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವೇಡ್ ಹೆಡ್ಲೈನರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಥೀಮ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ವಿಯಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಎಬೊನಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಸೀಟುಗಳಿವೆ.
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಟಾರ್ಕ್ ವೆಕ್ಟರಿಂಗ್, ಆಲ್-ವೀಲ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಟೆರೈನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗೆ 4.4 ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ V8 ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆರವಾಗಿದ್ದು, 537 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 750Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 4.5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ ವೇಗ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಡಿಷನ್ ವಿವರ
|ವಿವರ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಮಾದರಿ
|ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಡಿಷನ್
|ಬೆಲೆ
|ರೂ 1.90 ಕೋಟಿ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್)
|ಸಂದರ್ಭ
|20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿ
|ಸ್ಫೂರ್ತಿ
|2004ರ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
|ಬಣ್ಣಗಳು
|ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಓಸ್ಟುನಿ ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್, ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿನೆಲ್ಲೊ ಆರೆಂಜ್
|ವೀಲ್ಸ್
|23 ಇಂಚು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ / ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ
|ಇಂಟೀರಿಯರ್
|ಎಬೊನಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಸೀಟ್, TWENTY ಎಡಿಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್, ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್
|ಎಂಜಿನ್
|4.4 ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ V8 + ಮೈಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್
|ಶಕ್ತಿ / ಟಾರ್ಕ್
|537hp / 750Nm
|ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್
|8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್
|ವೇಗವರ್ಧನೆ
|0-100 ಕಿಮೀ/ಗಂ - 4.5 ಸೆಕೆಂಡು
|ವಿತರಣೆ
|ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಿಂದ
ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜನ್ ಅಂಬಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜಿಯಾಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯು ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಸೂಕ್ತ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಓದಿ: ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಓಲಾ! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್!