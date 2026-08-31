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20 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವಿಶೇಷ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್​!: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Range Rover Sport Twenty Edition: ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಡಿಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

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ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವಿಶೇಷ ಎಡಿಷನ್ (Photo Credit: Range Rover)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 31, 2026 at 12:33 PM IST

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Range Rover Sport Twenty Edition: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ತಯಾರಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ನ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಡಿಷನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 1.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2005ರಿಂದ 2025ರವರೆಗಿನ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯ ವಿತರಣೆಯು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಡಿಷನ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವು 2004ರ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ ಆಟೋ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಮೂಲ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ವಿ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳು: ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ.

  • ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಓಸ್ಟುನಿ ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಗೂ 2005ರ ವೆಸುವಿಯಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಿಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿನೆಲ್ಲೊ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಯಾಕ್: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಒಆರ್‌ವಿಎಂ ಹೌಸಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್: ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ 'TWENTY' ಲೆಟರಿಂಗ್ ಇದೆ.
  • ವೀಲ್ಸ್: 23 ಇಂಚಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಎಡಿಷನ್ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

  • ಡೋರ್ ಸಿಲ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'TWENTY EDITION' ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ.
  • ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವೆನಿರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 'TWENTY' ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ.
  • ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಸ್ವೇಡ್ ಹೆಡ್‌ಲೈನರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಥೀಮ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್‌ವಿಯಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಎಬೊನಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಸೀಟುಗಳಿವೆ.
  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಟಾರ್ಕ್ ವೆಕ್ಟರಿಂಗ್, ಆಲ್-ವೀಲ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಟೆರೈನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗೆ 4.4 ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ V8 ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆರವಾಗಿದ್ದು, 537 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 750Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 4.5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ ವೇಗ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಡಿಷನ್ ವಿವರ

ವಿವರಮಾಹಿತಿ
ಮಾದರಿರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಡಿಷನ್
ಬೆಲೆರೂ 1.90 ಕೋಟಿ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್)
ಸಂದರ್ಭ20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿ
ಸ್ಫೂರ್ತಿ2004ರ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
ಬಣ್ಣಗಳುಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಓಸ್ಟುನಿ ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್, ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿನೆಲ್ಲೊ ಆರೆಂಜ್
ವೀಲ್ಸ್23 ಇಂಚು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ / ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ
ಇಂಟೀರಿಯರ್ಎಬೊನಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಸೀಟ್, TWENTY ಎಡಿಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್, ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್
ಎಂಜಿನ್4.4 ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ V8 + ಮೈಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್
ಶಕ್ತಿ / ಟಾರ್ಕ್537hp / 750Nm
ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್
ವೇಗವರ್ಧನೆ0-100 ಕಿಮೀ/ಗಂ - 4.5 ಸೆಕೆಂಡು
ವಿತರಣೆಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಿಂದ

ಜೆಎಲ್‌ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜನ್ ಅಂಬಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜಿಯಾಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯು ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಸೂಕ್ತ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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RR SPORT TWENTY EDITION PRICE
SPORT TWENTY EDITION PRICE
SPORT 20TH ANNIVERSARY EDITION
SPORT 20TH EDITION FEATURES
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