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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Range Rover Sport Electric: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್‌ಯುವಿ ತಯಾರಕ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (Photo Credit: Range Rover)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 20, 2026 at 1:24 PM IST

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Range Rover Sport Electric: ಬ್ರಿಟಿಷ್ SUV ಪರಿಣಿತರಾದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ-ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾದರಿಯಾದ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಗುಡ್‌ವುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ನ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು..

ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್​ಯುವಿಯ ಮುಂಬರುವ ಫುಲ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಎಸ್​ಯುವಿ ಅನ್ನು ಐದು-ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. EV ಮೈಲ್ಡ್​-ಹೈಬ್ರಿಡ್ V8 ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಸಿಕ್ಸ್​-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಚಾಲಿತ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತನ್ನ MLA ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್, ಟ್ವಿನ್-ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 118.5kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ: ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ನ ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲೋ-ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 444bhp ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈ-ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 543bhp ವರೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ 850Nm (627lb-ft) ಆಗಿದೆ.

ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ನ 118.5kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಆಕ್ಸಲ್ಸ್​ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು SUV 800-ವೋಲ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ DC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ನಿಖರವಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸೆಟಪ್​ ಮೂಲಕ ದಹನಕಾರಿ-ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್​ ಸುಮಾರು 73mm ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ICE ಮಾದರಿಯ ಬಾಡಿಯನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಗೋಚರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ದಹನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಮೂಲಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ವೀಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್​ಗಳು 'EV' ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು 13.1-ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು 13.7-ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇತರೆ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ, ರೀಜೆನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್‌ಗಳು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ನ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಹೀಲ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಟರಿ ಡ್ರೈವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ICE ಮಾದರಿಯಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ದಹನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 'ಸ್ಪೋರ್ಟ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ 'S' ಸ್ಥಾನವು ಈಗ 'ಸಿಂಗಲ್-ಪೆಡಲ್ ಡ್ರೈವ್' ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ತನ್ನ ತವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 1.9 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷೆ ಕಯೆನ್ನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (Porsche Cayenne Electric) ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಕ್ಯೂಎಸ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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