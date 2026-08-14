Explainer: ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ - ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳ ಕೆಲಸವೇನು? ಇದರ ಇತಿಹಾಸ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಿಳಿಯಬೇಕೆ?
Memory chip shortage India: RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, LPDDR6 ಮತ್ತು UFS 5.0 ನಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 14, 2026 at 9:35 AM IST
Memory chip shortage India: ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದ್ದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಗಳು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇದ್ದರೂ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ RAM ಮತ್ತು Storage ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಂತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲೂ RAM ಮತ್ತು Storage ಅಗತ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ RAM ಮತ್ತು Storage ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ On-Device AI, High-Resolution Camera ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಆಪ್ಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ RAM ಮತ್ತು Storage ಕೇವಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಶೀಟ್ನ ಅಂಕಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ.
ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು?: RAM ಮತ್ತು Storage ಅನ್ನು ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ.
- Storage: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಲಮಾರಿ ತರ. ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಆಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳು ಫೋನ್ ಆನ್ ಇದ್ದರೂ ಆಫ್ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
- RAM: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ತರ. ನೀವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೀರಿ, ಆಗ ಅವು ಬೇಗ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋನ್ ಅದನ್ನು Storage ಅಲಮಾರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು RAM ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಟೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಂದರೆ RAM ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲಮಾರಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಂದರೆ Storage ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೋ ಫೈಲ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ RAMಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ RAM ಇರುವ ಫೋನ್ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವ ಫೋನ್ ಆಪ್ ಲೋಡಿಂಗ್, ಫೋಟೋ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚಿಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಐ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್.
- ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಎಸ್ಕೆ ಹೈನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ರೋನ್ ಈ 3 ಕಂಪನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ 90-95% DRAM ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ AI ಬೂಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು HBM - High Bandwidth Memory ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ AI ಸರ್ವರ್ ಚಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- IDC ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಶೇ70ರಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
- 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೇ DRAM ಬೆಲೆ ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 80-98% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ Micron ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ Crucial ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
- ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ 2026ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 7ರ ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು.
- ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ RAM-Storage ಇರುವ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ 20 ರಿಂದ 40% ವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ RAM-Storage ಇರುವ ಡಿವೈಸ್ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
LPDDR ರ್ಯಾಮ್ನ ಟೈಪ್ಗಳು ಯಾವುವು?: ಮೊಬೈಲ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರ್ಯಾಮ್ಗೆ LPDDR (Low Power Double Data Rate) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ DDR RAM ನ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್-ಸ್ನೇಹಿ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು JEDEC ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
LPDDR RAMನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಐಡಲ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ ಮೋಡ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಡೇಟಾವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ 3 ಪ್ರಮುಖ LPDDR ಜನರೇಷನ್ಗುಳಿವೆ. ಅವುಗಳು.
LPDDR4X: ಈ ರ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 4266 ಮೆಗಾಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 0.6 ವೋಲ್ಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಧನದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
LPDDR5: JEDEC ಇದನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು LPDDR4X ಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 1.5 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಗವು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 6400 ಮೆಗಾಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ರ್ಯಾಮ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
LPDDR5X: ಈ RAM ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ವೇಗವು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 8,533 ಮೆಗಾಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರಾನ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 10.7 ಗಿಗಾಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರ್ಯಾಮ್ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?: ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವುಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ (ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ.
ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, RAM SO-DIMM ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಲಿಮ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಬುಕ್ಗಳು ಜೋಡಿಸಿದ LPDDR RAM ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದು ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್-ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಂತರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SO-DIMM ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ನಂತರ RAM ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಹಳೆಯ RAM ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ನವೀಕರಿಸಿದ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ DDR4 ಇನ್ನೂ ಬಜೆಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ DDR5 ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ JEDEC CAMM2 ಎಂಬ ಹೊಸ, ತೆಳುವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಇದು ಸೋಲ್ಡರ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿಯ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ SO-DIMM ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಧಗಳು: eMMC, UFS ಮತ್ತು NVMe ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ರ್ಯಾಮ್ನಂತೆಯೇ (RAM) ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಇಂದು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆನೆ-ನಡುಕಿನಷ್ಟು (ಅಜಗಜಾಂತರ) ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
eMMC (embedded MultiMediaCard): ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಕೇವಲ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ) ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಮಿತಿಯೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಓದಬಹುದು (Read) ಅಥವಾ ಬರೆಯಬಹುದು (Write). ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ eMMC 5.1 ರ ವೇಗವು ಕೇವಲ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 250 ರಿಂದ 400 ಮೆಗಾಬೈಟ್ಗಳಷ್ಟಕ್ಕೆ (MB/s) ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
UFS (Universal Flash Storage): ನೀವು UFS ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಇದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. UFS ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು eMMC ಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ. UFS 3.1 ರ ರೀಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 1500 ಮೆಗಾಬೈಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ UFS 4.0 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 4200 ಮೆಗಾಬೈಟ್ಗಳವರೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
NVMe (Non-Volatile Memory Express): ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳ SSD ಗಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು PCIe ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೈ-ಎಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ SSD ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 7000 ಮೆಗಾಬೈಟ್ಗಳವರೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಐಫೋನ್ನಲ್ಲೂ (iPhone) ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲೈಟ್ ವರ್ಷನ್ (ಹಗುರವಾದ ಆವೃತ್ತಿ) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ UFS 4.0 ಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ರ್ಯಾಮ್ನ ಇತಿಹಾಸ: ರ್ಯಾಮ್ನ (RAM) ಕಥೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 1966ರಲ್ಲಿ. ಆಗ ಐಬಿಎಂ (IBM) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡೆನ್ನಾರ್ಡ್ ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಇದೇ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಅವರು 1968ರಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ DRAM ಅಂದರೆ 'ಡೈನಾಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್'ನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 1970ರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ 1-ಕಿಲೋಬಿಟ್ DRAM ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ ರ್ಯಾಮ್ ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು.
"ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಡೆನ್ನಾರ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರ್ಯಾಮ್ ತಯಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವು 2000ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರ್ಯಾಮ್ಗಳು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮನಗಂಡು JEDEC ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೇ 2006ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ LPDDR ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ ರ್ಯಾಮ್ನ ಪಯಣ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು..
- 2006ರಲ್ಲಿ LPDDR1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು PDA ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
- 2009ರಲ್ಲಿ LPDDR2 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು. ಇದು ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಿತು.
- 2012ರಲ್ಲಿ LPDDR3 ರ್ಯಾಮ್ ವೇಗವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1600 ಮೆಗಾ-ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿತು.
- 2014ರಲ್ಲಿ LPDDR4 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 4K ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
- 2019ರಲ್ಲಿ LPDDR5 ಬಂತು. ಇದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿತ್ತು.
- 2021ರಲ್ಲಿ LPDDR5X ರ್ಯಾಮ್ ವೇಗವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 8533 ಮೆಗಾ-ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಇತಿಹಾಸ: ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಕಥೆಯು ರ್ಯಾಮ್ನ (RAM) ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಚ ಭಿನ್ನವಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್, ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವು ಕೇವಲ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ (Slow) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಆಘಾತ ಅಥವಾ ಜರ್ಕ್ (Shock) ತಗುಲಿದರೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 1987ರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಗ ಜಪಾನ್ನ ತೋಷಿಬಾ (Toshiba) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾ. ಫುಜಿಯೋ ಮಸುಓಕಾ ಅವರು 'NAND ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ'ಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದರು. ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ (Erase) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶೋಜಿ ಅರಿಜುಮಿ ಇದಕ್ಕೆ "ಫ್ಲ್ಯಾಶ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇಂದಿನ ಫೋನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಎಸ್ಎಸ್ಡಿ (SSD) ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಬಿ (USB) ಡ್ರೈವ್ಗಳ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ eMMC ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಪ್ಗಳ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಈ ಅಗತ್ಯದಿಂದಲೇ UFS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜನ್ಮವಾಯಿತು. ಇದರ ಪಯಣ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು..
- 2011ರಲ್ಲಿ JEDEC ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊದಲ UFS 1.0 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ವೇಗವು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 300 ಮೆಗಾಬೈಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಇತ್ತು.
- 2013ರಲ್ಲಿ UFS 2.0 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಇದು ವೇಗವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 600 ಮೆಗಾಬೈಟ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿತು.
- 2018ರಲ್ಲಿ UFS 3.0 ಬಂದಿತು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ (Bandwidth) ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು.
- 2020ರಲ್ಲಿ UFS 3.1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು 'ರೈಟ್ ಬೂಸ್ಟರ್' (Write Booster) ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ (Stability) ಎರಡನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿತು.
- 2022ರಲ್ಲಿ UFS 4.0 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ, ವೇಗವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4.2 ಗಿಗಾಬೈಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
- 2024ರಲ್ಲಿ UFS 4.1 ಬಂದಿತು. ಇದು UFS 4.0 ನಷ್ಟೇ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆ (Efficiency) ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ JEDEC ಸಂಸ್ಥೆಯು UFS 5.0 ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರ ವೇಗವು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10.8 ಗಿಗಾಬೈಟ್ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿದೇನು?: ನಾವು ಇದುವರೆಗಿನ ರ್ಯಾಮ್ (RAM) ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇನೋ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ರ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸರದಿ 'LPDDR6' ನದ್ದಾಗಿದೆ. JEDEC ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ರ್ಯಾಮ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ 'ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್-ಇನ್-ಮೆಮೊರಿ' (Processing-In-Memory) ಅಂದರೆ PIM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಚಿಪ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು (Calculations) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಸ್ನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, SK Hynix ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರಾನ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. LPDDR6 ರ್ಯಾಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಳು 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳ ವೇಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ LPDDR5X ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S27 ಸೀರಿಸ್ನ (Samsung Galaxy S27 Series) ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ LPDDR6 ರ್ಯಾಮ್ ನೋಡಲು ಸಿಗಬಹುದು.
ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು 'UFS 5.0' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ ಎಐ (On-Device AI) ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವುದರೊಳಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಸಹ 'CAMM2' ನಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ (Form Factor) ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಳೆಯ 'SO-DIMM' ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ವೇಗವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಮೆಮೊರಿಯು ಆ ಡಿವೈಸ್ನ ಎಐ ಇಂಜಿನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು?: RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಮೆಮೊರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒತ್ತಾಯವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗೆ?.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..
- ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್: 2026ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಈ ಮೆಮೊರಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಇರಲಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ವೇಫರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ವರೆಗಿನ ಪೂರ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
- ಎಸ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇ ಟೇ-ವಾನ್: ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾವು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರೂ, ಸಪ್ಲೇ ಎಂದಿಗೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
- IDC EMEA ನಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ VP ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಜೆರೋನಿಮೊ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದುಬಾರಿ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ?: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಬ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
- ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಿಯೊಂಗ್ಟೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
- SK Hynix: ಆದರೆ ಎಸ್ಕೆ ಹೈನಿಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಯೋಂಗಿನ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಚಿಯೊಂಗ್ಜುವಿನಲ್ಲಿರುವ M15X ಫ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇವು 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
- ಮೈಕ್ರೋನ್: ಅಮೆರಿಕಾದ ಬೋಯಿಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. 2027-28 ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶುರುವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇಕೆ?: Micron ಅಧ್ಯಕ್ಷ Sumit Sadana CNBC ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು.. AI ಚಿಪ್ಗಳ ಒಂದು HBM ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ವೇಫರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕೋ, ಅದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಮೊರಿಯ 3 ಪಟ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ?: IDC, TrendForce ಮತ್ತು Gartner ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ Analyst ಕಂಪನಿಗಳ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರ ಕೊನೆ ಅಥವಾ 2028 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಯಾರಕರು ಈಗ 2 ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
- ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
- ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟು Efficient ಆಗಿ ಮಾಡುವುದು
ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ RAM ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ನ M-Series ಚಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶ: ಭಾರತಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗುಜರಾತ್ನ ಸಾಣಂದ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ Global Supply Chainನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಜುಲೈ 2026 ರ IDC, TrendForce, JEDEC ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Memory ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು Supply ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಓದಿ: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ರಾಂತಿ: ಲೋಕ್ಸ್ - ಮೀಥೇನ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಯುಗ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕನಸು!!