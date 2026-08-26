ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅಸ್ತು
DRDO Technology Transfer: ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇಶದೊಳಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 26, 2026 at 12:46 PM IST
DRDO Technology Transfer: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ದೇಶದೊಳಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದೇಶೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
ಈ ಅವಕಾಶವು ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಡಿಆರ್ಡಿಒನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವದೇಶಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೌಲ್ಯವು 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.78 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ 1,54,071 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 15.6ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. 2014-15ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ 46,429 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು 2013-14ರಲ್ಲಿ 686 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 2025-26ರಲ್ಲಿ 38,424 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈಗ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5,500 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಶೇಕಡಾ 76ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 24ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯಮದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇ 2026ರವರೆಗೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಇಲಾಖೆಯ ತಲಾ ಐದು ಸೇರಿ 10 ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವದೇಶೀಕರಣ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5521 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸೃಜನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಬುದು ಸ್ವದೇಶಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮೂಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಂಡಾರವಾಗಿದೆ. ಮೇ 2026ರವರೆಗೆ ಇದು 41,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು 2.7 ಲಕ್ಷ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮವು ಗಮನಾರ್ಹ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನೀತಿಗಳು, ಗುರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಮಹತ್ವದ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತವು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣಾ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸೋಚಾಮ್ ಹೇಳಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಸೋಚಾಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಗುಪ್ತಾ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸೋಚಾಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಸೋಚಾಮ್ನ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಲಯದ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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