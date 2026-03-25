ಎಐ ಬಳಸಿ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಲಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Jal Shakti Hackathon 2025: ಜೆಎನ್‌ಟಿಯು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಎಐ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Image Credit: Getty Images)
Published : March 25, 2026 at 9:07 AM IST

Jal Shakti Hackathon 2025: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನರು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಜೆಎನ್‌ಟಿಯು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು 'ಹೈಡ್ರೋ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಐ' ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಎನ್‌ಟಿಯು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಂದುರಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಮತ್ತು ಜಿಯೋಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಛಾವಣಿಗಳಿಂದ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರ 'ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್-2025' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಡಿಎಐಸಿ) ಅವರು ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಗದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈನಾಡು ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

30 ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಹೈಡ್ರೋ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ AI ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾದ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು GPS ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಗ್ರಹ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು AI ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಮಳೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಲಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (Image Credit: Getty Images)

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಳೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಾತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೈಪ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಐಯ ಡೇಟಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇನು?: "ನಾನು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದವನು. ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಾದ ಇಂದುರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರೈತರು. ನಾನು ಜೆಎನ್‌ಟಿಯು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಇನ್ಫರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಜಲಶಕ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

