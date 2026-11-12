ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ತಾಪಮಾನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಾಸಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್!
China Space Experiment Coldest Temperature: ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 9.7 ಪಿಕೋಕೆಲ್ವಿನ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 12, 2026 at 9:28 AM IST
China Space Experiment Coldest Temperature: ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ (Quantum Physics) ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ 'ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್' (Tiangong) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ವಸ್ತುವನ್ನು (Coldest human-made matter) ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಸೈನ್ಸ್' (Science) ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9.7 ಪಿಕೋಕೆಲ್ವಿನ್ (9.7 picokelvins - pK) ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ (Absolute Zero) ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯ ಹತ್ತು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮೂಲಕ 'ಬೋಸ್-ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್' (Bose-Einstein condensate - BEC) ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ತಾಪಮಾನದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ನಾಸಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?: 1920ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಈ 'ಬೋಸ್-ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್' (BEC) ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸುಮಾರು 71 ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು. 1995 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡಗಳು ರುಬಿಡಿಯಮ್-87 ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ-23 ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಲೇಸರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಇಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ 2001 ರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ (Gravity) ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ (NASA) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ISS) 'ಕೋಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ'ಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ರುಬಿಡಿಯಮ್ ಬಿಇಸಿ ಬಳಸಿ 52 ಪಿಕೋಕೆಲ್ವಿನ್ (52 pK) ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಾಸಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚೀನಾದ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 'ಕೋಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಕ್' (CAPR) ಎಂಬ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಾಸಾ ಬಳಸಿದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬದಲಿಗೆ ಚೀನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎರಡು 'ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್' (Optical dipole traps) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದರು.
- ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 54-ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಒಳಗಿನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಬಿಡಿಯಮ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಲೇಸರ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 5 ವ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
- ನಂತರ ಲೇಸರ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 0.2 ಮಿಲಿವ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತ ಪರಮಾಣುಗಳು ಹೊರಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ 20,000 ಪರಮಾಣುಗಳು 3 ನ್ಯಾನೋಕೆಲ್ವಿನ್ (3 nK) ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತಂಪಾದವು.
- ಬಳಿಕ, ಈ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು 124-ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ದೊಡ್ಡ ಬಲೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 9.7 ಪಿಕೋಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಇಳಿಸಿತು ಎಂದು ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಪಿಆರ್ (CAPR) ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕ್ಸುಝಾಂಗ್ ಚೆನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಯೋಗ: ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಪರಮಾಣು ಮೋಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲ. ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಪರಮಾಣು ಮೋಡದ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲೋ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ 'ಈಕ್ವಿವಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್' (Equivalence Principle - ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ) ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಕೋಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಕ್' ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ತಂಡಗಳಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ 9.7 ಪಿಕೋಕೆಲ್ವಿನ್ ತಾಪಮಾನದ ಸಾಧನೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ನಾಸಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಓದಿ: ಅಮೆಜಾನ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ‘ರಿಂಗ್’ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ!; ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ ಕಾಯಲಿವೆ ಹಾರುವ ಡ್ರೋನ್, ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು!