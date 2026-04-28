ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ! ಎಐಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು?

Qualcomm Snapdragon India Event: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ತನ್ನ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ AI-ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..

ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ (Image Credit: Qualcomm)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 8:18 AM IST

Qualcomm Snapdragon India Event: "ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೇ 7ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. AI-ಚಾಲಿತ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಭಾರತೀಯ OEM ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ವಿವೊದಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ "ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟೋ ಡೇ" ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 6 ಸೀರಿಸ್: ಅದೇ ದಿನ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 6 ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 6, ಮತ್ತೊಂದು ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 6 ಲೈಟ್. ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 6 ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s ಜೆನ್ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ 27W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲೂ, ಲೂನಾರ್ ಪರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿವೆ. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಓಎಸ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿವೋ ತನ್ನ ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ 300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಮೇ 6 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಎಕ್ಸ್ 300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ 300 ಎಫ್‌ಇ. X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ, X300 FE ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

