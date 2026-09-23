ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ 2 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಚಿಪ್ ಲಾಂಚ್: ಆಪಲ್ಗಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್?
Snapdragon Extreme Gen 6 Launch: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಚಿಪ್ಗಳಾದ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ Gen 6 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ Gen 6 ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 23, 2026 at 1:04 PM IST
Snapdragon Extreme Gen 6 Launch: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ Gen 6 ಮತ್ತು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ Gen 6 ಎಂಬ ಎರಡು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಎಐ - ಫೋಕಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.
ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಗಳು ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಪರ್ಸನಲೈಸೇಶನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಚಿಪ್ಗಳು ಹೊಸ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
30-ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ MoE ಮಾಡೆಲ್ ಲೋಕಲ್ ರನ್: ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಯ್ಸ್-ಇನ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್-ಔಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ Gen 6 ಹೊಸ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈ - ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವರ್ಷನ್ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ 30-ಬಿಲಿಯನ್-ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್-ಆಫ್-ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ (MoE) ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಗಾತ್ರ 30B ಆಗಿದ್ದರೂ, ಮಾಡೆಲ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟಾಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
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ಆಪಲ್ಗಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್, 8K 60fps ವಿಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್: ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ (WWDC) ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ 20-ಬಿಲಿಯನ್-ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್-ಆಫ್-ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಅದರ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಿಪಿಯು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ - ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊ-ಲೆವೆಲ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವರ್ಷನ್ 8K 60fps ಮತ್ತು 4K240 ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ಸ್ಲೋ-ಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರೊ-ಲೆವೆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋ (APV) ಕೊಡೆಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಾಯ್ಸ್ ಬಬಲ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27: ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ಚಿಪ್ಗಳು ವೋಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಐ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್ ಬಬಲ್ ಟೆಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ Gen 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ Gen 6 ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಭ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ. ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಐ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ಮೀಸಲಾದ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಎಐಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ.
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