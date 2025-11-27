ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 SoC ರಿಲೀಸ್!: ಈ 'ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ - ಕಿಲ್ಲರ್' ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Qualcomm New Snapdragon 8 Gen 5: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 SoS ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 27, 2025 at 8:27 AM IST
Qualcomm New Snapdragon 8 Gen 5: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಹೊಸ "ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜನ್ 5 SoC" ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ "ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5" ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು "ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜನ್ 3" ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ "ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15R" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಗಣ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ CPU, GPU, AI ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮುಂಬರುವ ‘ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ - ಕಿಲ್ಲರ್’ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ "ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5" ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅದರ 8 - ಸೀರಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ "ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5" ಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 3nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಓರಿಯನ್ CPU ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 3.8GHz ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಪ್ರೈಮ್ ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 3.32GHz ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಆರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 3"ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ "ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5" CPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ 36 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು GPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 46 ಪ್ರತಿಶತ ವೇಗದ AI ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 13 ಪ್ರತಿಶತ ದಕ್ಷತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೋಷನ್ ಎಂಜಿನ್ 3.0 ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡ್ರಿನೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ X80 5G ಮೋಡೆಮ್-RF ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು mmWave ಮತ್ತು ಸಬ್-6GHz 5G ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
