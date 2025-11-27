ETV Bharat / technology

ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 SoC ರಿಲೀಸ್​!: ಈ 'ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ - ಕಿಲ್ಲರ್' ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Qualcomm New Snapdragon 8 Gen 5: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 SoS ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 SoC ರಿಲೀಸ್ (Photo Credit- Qualcomm)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 8:27 AM IST

2 Min Read
Qualcomm New Snapdragon 8 Gen 5: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಹೊಸ "ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜನ್ 5 SoC" ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ "ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5" ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು "ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜನ್ 3" ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ "ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15R" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಗಣ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ CPU, GPU, AI ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಮುಂಬರುವ ‘ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ - ಕಿಲ್ಲರ್’ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ "ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5" ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅದರ 8 - ಸೀರಿಸ್​​ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ "ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5" ಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲಾಕ್​ ಸ್ಪೀಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 3nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಓರಿಯನ್ CPU ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 3.8GHz ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಪ್ರೈಮ್ ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 3.32GHz ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡುವ ಆರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 3"ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ "ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5" CPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ 36 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು GPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 46 ಪ್ರತಿಶತ ವೇಗದ AI ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 13 ಪ್ರತಿಶತ ದಕ್ಷತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೋಷನ್ ಎಂಜಿನ್ 3.0 ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡ್ರಿನೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ X80 5G ಮೋಡೆಮ್-RF ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು mmWave ಮತ್ತು ಸಬ್-6GHz 5G ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಸಿಯೆರಾ - ಸಿಯೆರಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ!: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿನೂತನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್!

SNAPDRAGON 8 GEN 5 PHONES
QUALCOMM NEW CHIPSET
SNAPDRAGON 8 GEN 5 SPECIFICATIONS
SNAPDRAGON 8 GEN 5 FEATURES
QUALCOMM NEW SNAPDRAGON 8 GEN 5

