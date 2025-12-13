ಕೇವಲ 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲೇ ರಾಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು!; ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ!!
PEC Students Made Rocket: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2026ಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ರಾಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 13, 2025 at 10:55 AM IST|
Updated : December 13, 2025 at 11:00 AM IST
PEC Students Made Rocket: ಎಂದಿನಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2026 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂರು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಹಾರಬಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ರಾಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು ಈ ರಾಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ 500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಇಸಿ ಅಥವಾ ಪಂಜಾಬ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರಾಕೆಟ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರಯೋಗ: ಈ ರಾಕೆಟ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ರಾಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ರಾಕೆಟ್ನಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಘನ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೋಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸರಿಸುಮಾರು 95 ಪ್ರತಿಶತ ನಿಖರವಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ವರದಿ: ಪಂಜಾಬ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಹದಿನೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ತಂಡವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ರಾಕೆಟ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಡೆಮೋ ರಾಕೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನ್ಯಾಸ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ರಾಕೆಟ್ನ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ದಕ್ಷತೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 95% ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ರಾಕೆಟ್ನ ಕೆಲಸ: ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಹದಿನೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ತೀವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವು ಪಿಡಿಆರ್ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಮರ್ಶೆ) ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ PEC ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂತಕ್ಕೆ PEC ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತ: ಕಠಿಣ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, PEC ತಂಡವು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದ ಸ್ಪೇಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕ ಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 5 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಂಡವು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.
‘ಈ ಸಾಧನೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ’: ಪಿಇಸಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಹೆಚ್ಒಡಿ ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ETV ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಂಡವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ PEC ರಾಕೆಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಘನ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೋಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 95% ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಇಸಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತಂಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕ್ರೌಡ್ಫಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಮನವಿ: ಡಾ. ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, "ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ತಂದಿತು. ಈ ಅನುಭವವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕವೂ ನಮಗೆ ಕ್ರೌಡ್ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು https://www.linkedin.com/company/team-aarambh/ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಶಿಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ. ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂತಹ ನಿಖರವಾದ ರಾಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ. ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 500 ಮೀಟರ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಹುಲ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಕೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಳಿಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇತನ್ ಜೈನ್, "ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ನಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ." "ವಿಮಾನದ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೌಸ್ತುಭ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದರು.
