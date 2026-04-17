ಬಜೆಟ್ ಅದೇ, ಪವರ್ ಬೇರೆ, ರೂ.3 ಸಾವಿರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಪಲ್ಸರ್ 180- ಅಪಾಚೆ 180 ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
Pulsar 180 vs Apache RTR 180: ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಪಾಚೆ 180 ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ!
Published : April 17, 2026 at 8:56 AM IST
Pulsar 180 vs Apache RTR 180: ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪಲ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಪಾಚೆ ಬೈಕ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಯಂತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಮಾದರಿಯಾದ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಈಗ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ₹1.25 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ? ಯಾವ ಬೈಕ್ ಅಂತಿಮ "ಹಣಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ" ನೀಡುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
- ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
ಈ ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಪಲ್ಸರ್ 180ಯಲ್ಲಿ 178.6cc ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 17 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 15 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಪಾಚೆ ಆರ್ಟಿಆರ್ 180 - 177.4 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಪಾಚೆ 17.13 ಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 15.5 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿದೆ.
- ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.. ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್
ಈ ಹೋಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಬೈಕ್ಗಳ ತೂಕ. ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಬೈಕ್ 156 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇದ್ದರೆ, ಅಪಾಚೆ ಕೇವಲ 140 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪಲ್ಸರ್ ಅಪಾಚೆಗಿಂತ 16 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಪಾಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪವರ್-ಟು-ವೇಟ್ ರೆಶಿಯೋದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಪಾಚೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅಪಾಚೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಾಚೆ RTR 180 ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾರಿ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ರೈನ್. ಈ ಮೋಡ್ಗಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಗರ ಸಂಚಾರದ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ನ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು 'ಗ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ' (GTT) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆವಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಸರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೂ, ಅಪಾಚೆ ತನ್ನ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕನೆಕ್ಟ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಪಾಚೆ RTR 180 ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ABS ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪಲ್ಸರ್ 180 ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಅಪಾಚೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್
ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಬೆಲೆ ₹1.22 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ), ಆದರೆ ಅಪಾಚೆ ಬೆಲೆ ₹1.26 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಕೇವಲ ₹3,100 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ಅಪಾಚೆ ಸವಾರಿ, ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS, ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಜಾಜ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಲುಕ್ಗೆ ನೀವು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಲ್ಸರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಪಾಚೆ RTR 180 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
