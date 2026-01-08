ಅನ್ವೇಷ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಸಜ್ಜು! ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆ?
PSLV-C62/EOS-N1 Mission: ಇಸ್ರೋ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪೇಲೋಡ್ DRDO ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ EOS-N1 ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : January 8, 2026 at 7:32 AM IST|
Updated : January 8, 2026 at 7:42 AM IST
PSLV-C62/EOS-N1 Mission: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) 2026 ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. PSLV-C62 ಮಿಷನ್ ಜನವರಿ 12ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:17 ಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.
PSLV-C62/EOS-N1 ಮಿಷನ್ನ ಉಡಾವಣೆಯು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ 105ನೇ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೇಲೋಡ್ EOS-N1 ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅನ್ವೇಷ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಪೇಲೋಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 19 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಈ ರಾಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮಿಷನ್ ಭಾರತದ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
The Launch of PSLV-C62 Mission is scheduled on 12 January 2026 at 10:17 hrs IST from First Launch Pad (FLP), SDSC SHAR, Sriharikota.— ISRO (@isro) January 6, 2026
Public can witness the launch from Launch View Gallery at SDSC SHAR, Sriharikota by registering through online from the following link…
ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ?
- ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹವು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಡಿಆರ್ಡಿಒ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
- ಇದು ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಮಾನವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
- ಇದು ನೂರಾರು ವಿಭಿನ್ನ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ಬಲೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಶತ್ರು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಪೊದೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಒಳನುಸುಳುವವರು ಸಹ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯಿಂದ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಭಾರತದ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ನ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
- PSLV-C62 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪೇಲೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಸ್ಟ್ರೆಲ್ ಇನಿಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ (KID) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 25 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರುವ ಸಣ್ಣ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗಾತ್ರದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರುಪ್ರವೇಶಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈ ಬಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದರ ತಾಪಮಾನವು 1600 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಅದು ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಕವಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
- ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ತನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇಸ್ರೋ ಮಿಷನ್ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಇಸ್ರೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಆಟ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಏಡ್ನ ಆಯುಲ್ಸ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆನ್-ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗಳ MOI-1 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ.
ಅವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಓಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಆವಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಭಾಗವಾಗಲಿವೆ.
