ಅನ್ವೇಷ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್​: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಸಜ್ಜು! ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆ?

PSLV-C62/EOS-N1 Mission: ಇಸ್ರೋ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್​ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪೇಲೋಡ್ DRDO ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ EOS-N1 ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಸಜ್ಜು (Photo Credit: X/ISRO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 8, 2026 at 7:32 AM IST

Updated : January 8, 2026 at 7:42 AM IST

PSLV-C62/EOS-N1 Mission: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) 2026 ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. PSLV-C62 ಮಿಷನ್ ಜನವರಿ 12ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:17 ಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಆಗಲಿದೆ.

PSLV-C62/EOS-N1 ಮಿಷನ್​ನ ಉಡಾವಣೆಯು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ 105ನೇ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್‌ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೇಲೋಡ್ EOS-N1 ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅನ್ವೇಷ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 19 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಈ ರಾಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮಿಷನ್ ಭಾರತದ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.

ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ?

  • ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹವು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
  • ಇದು ಹೈಪರ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಮಾನವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
  • ಇದು ನೂರಾರು ವಿಭಿನ್ನ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ಬಲೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಶತ್ರು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಇದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಪೊದೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಒಳನುಸುಳುವವರು ಸಹ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯಿಂದ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇದು ಭಾರತದ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್​ನ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆ​ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

  1. PSLV-C62 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪೇಲೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಸ್ಟ್ರೆಲ್ ಇನಿಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ (KID) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 25 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರುವ ಸಣ್ಣ, ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಗಾತ್ರದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರುಪ್ರವೇಶಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ಈ ಬಾಲ್​ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದರ ತಾಪಮಾನವು 1600 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಅದು ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಕವಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
  3. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ತನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇಸ್ರೋ ಮಿಷನ್ ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಇಸ್ರೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಆಟ ನಡೆಯಲಿದೆ?

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರ್ಬಿಟ್‌ಏಡ್‌ನ ಆಯುಲ್‌ಸ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆನ್-ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗಳ MOI-1 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ.

ಅವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಓಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಆವಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಭಾಗವಾಗಲಿವೆ.

Last Updated : January 8, 2026 at 7:42 AM IST

