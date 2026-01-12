ETV Bharat / technology

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ‘ಅನ್ವೇಷ’ಣ! ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

PSLV C62 Mission In Trouble: ಇಸ್ರೋ PSLV-C62 ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷ (EOS-N1) ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ಇಸ್ರೋ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ISRO PSLV C62 LAUNCHED DRDO ANVESHA EARTH OBSERVATION SATELLITE SATISH DHAWAN SPACE CENTRE
ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ (Photo Credit: ISRO and ANI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PSLV C62 Mission In Trouble: ಇಸ್ರೋದ ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹದ ಉಡಾವಣೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಕ್​ ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಂತರ ರಾಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ISRO) 2026 ರ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. PSLV-C62 ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನಭಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೈಪರ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಉಪಗ್ರಹ EOS-N1 ಅನ್ವೇಷ. ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ: ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, "ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್​ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು "ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಸಿ62 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪಿಎಸ್3 ಹಂತದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಾವು PSLV-C62 EOS-N1 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. PSLV ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಪ್-ಆನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಘನ ಮೋಟಾರ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತವು ದ್ರವವಾಗಿದೆ, ಮೂರನೇ ಹಂತವು ಘನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತವು ದ್ರವವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಾಹನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ಊಹಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಾರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಲನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಿಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ನೆಲದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇವೆ’ - ಡಾ. ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್, ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಇಸ್ರೋದ PSLV-C62 ಮಿಷನ್​ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಾಕೆಟ್ ಗಗನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಂತರ ಡೇಟಾ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಮಿಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರವು ಮೌನವಾಗಿತ್ತು. ಉಪಗ್ರಹ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೋ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ:

  • ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಸೇನಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು HRS ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮರುಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಜಿಗುಟಾದ ಮಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. HRS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಅಥವಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಅಡಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • 3D ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು HRS ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಓದಿ: ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತು ಭಾರತದ ಭರವಸೆ ರಾಕೆಟ್​: ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಟೆನ್ಶನ್ನೋ.. ಟೆನ್ಶನ್​!!

TAGGED:

ISRO PSLV C62 LAUNCHED
DRDO ANVESHA
EARTH OBSERVATION SATELLITE
SATISH DHAWAN SPACE CENTRE
PSLV C62 MISSION IN TROUBLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.