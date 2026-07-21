ಆಫ್-ರೋಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಾಗಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹುಂಡೈ! ರಗಡ್ ಲುಕ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
Hyundai Boulder Design Patented: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಾಗಿ ಹುಂಡೈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರ ಲುಕ್, ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 21, 2026 at 12:05 PM IST
Hyundai Boulder Design Patented: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ SUV ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುಂಡೈ ಈಗ ದೃಢವಾದ, ಸಮರ್ಪಿತ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ವಿಭಾಗದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 'ಬೌಲ್ಡರ್' ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜೀಪ್ ರಾಂಗ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ನಂತಹ ಕಠಿಣ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಚಾಲಕರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ದೃಢವಾದ ನೋಟ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹುಂಡೈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಹುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟೋ ಶೋನಲ್ಲಿ 'ಬೌಲ್ಡರ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಾಹನವನ್ನು ಮೊದಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಗರ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಠಿಣವಾದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಹಸಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ದೃಢವಾದ ನೋಟ: ಹುಂಡೈ ಬೌಲ್ಡರ್ನ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಅಸಾಧಾರಣ ದೃಢವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಆಫ್-ರೋಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೆಳೆಯಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ಸಿ ಬಾಡಿ ರಚನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್, ಅಗಲವಾದ ವೀಲ್ ಕಮಾನುಗಳು, ದೃಢವಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ರೂಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಫುಲ್-ಸೈನ್ ಸ್ಪೇರ್ ವೀಲ್ನಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಆಫ್-ರೋಡರ್ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಭವ್ಯವಾದ ಆಲ್-ಟೆರೈನ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಾಗಿ ಹುಂಡೈ ತನ್ನ ಹೊಸ "ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್" ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಜೀಪ್ ರಾಂಗ್ಲರ್, ಫೋರ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಕೊ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವೇದಿಕೆ: ಬೌಲ್ಡರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಹತ್ವವು ಅದರ ನೋಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಲ್ಯಾಡರ್-ಫ್ರೇಮ್ (ಬಾಡಿ-ಆನ್-ಫ್ರೇಮ್) ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಧರಿಸಿದ ಹುಂಡೈನ ಮೊದಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಂಡೈ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ SUV ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡರ್ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಕೇವಲ ನೋಂದಣಿಯು ಮಾದರಿಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೇನಿರಬಹುದು?: ಹುಂಡೈ 'ಬೌಲ್ಡರ್'ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಲ್ಯಾಡರ್-ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ.
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