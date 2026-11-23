ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಎಐ ಕಂಟಕ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಗ್ನಲ್
Signal Blocks Screenshots: ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಓದುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ 'ಸಿಗ್ನಲ್' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 7:58 AM IST
Signal Blocks Screenshots: ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ಸಿಗ್ನಲ್' (Signal) ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು (Privacy) ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಓದುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ (Screenshot) ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮವೂ "ಅಪೂರ್ಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಪಲ್ (Apple), ಗೂಗಲ್ (Google) ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ (Microsoft) ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
In order to protect your privacy in Signal from the latest agentic AI assistants on mobile operating systems, we are rolling out a new default to restrict screenshots in the Signal app. You can re-enable screenshots in your settings. https://t.co/KHQF3bgaam— Signal (@signalapp) November 20, 2026
ಏನಿದು ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಆತಂಕವೇಕೆ? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ 'ಸಿರಿ ಎಐ' (Siri AI), ಗೂಗಲ್ನ 'ಜೆಮಿನಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' (Gemini Intelligence) ನಂತಹ ಎಐ ಸಹಾಯಕಗಳು ಫೋನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲೇ (OS) ನೇರವಾಗಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಫೋನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆದಿರುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೆರೆಡಿತ್ ವಿಟ್ಟೇಕರ್ (Meredith Whittaker), "ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿವೆ. ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟಾದ 'ಮ್ಯೂಸ್' (Muse) ಎಐ ಪ್ರಕರಣವೇನು? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯ 'ಮ್ಯೂಸ್' ಎಐ ಏಜೆಂಟ್, ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸ್ ಎಐ ಸಿಗ್ನಲ್ ಚಾಟ್ಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಕಲಿಸಿ ತನ್ನ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮೆಟಾ, "ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
- ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ನಿರ್ಬಂಧ: ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಗ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ.
- ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪಾಪ್-ಅಪ್: ಯಾವುದಾದರೂ ಎಐ ಸಹಾಯಕ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆಯಲು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಂಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ 'ರಿಕಾಲ್ ಎಐ' (Recall AI) ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಪಲ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಒಎಸ್ (macOS) ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು?
- ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ರಕ್ಷಣೆ: ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಲಾಭರಹಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರ ಯಾವುದೇ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಖಾಸಗಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಸರ್ವರ್ ಸೇರುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಈ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆ ತಪ್ಪಲಿದೆ.
- ಅನಗತ್ಯ ಡೇಟಾ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಐ ಬಾಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಈ ಫೀಚರ್ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮನವಿ: ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡಿಂಗ್, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡುವ (Opt-out) ಸರಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಪಲ್, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಎಐ (AI) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿತನದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೂಡ ತಾವು ನೀಡುವ 'ಆ್ಯಪ್ ಪರ್ಮಿಷನ್'ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
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