ಸಿಯೆರಾ ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್, ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೆಲೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಟಾಟಾ: ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
TATA Sierra Variants Price: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಟ್ರಿಮ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : December 15, 2025 at 1:10 PM IST
TATA Sierra Variants Price: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಿಯೆರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕಾರು ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಿಯೆರಾದ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ವಿನ್ಯಾಸ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV, ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಯೆರಾದ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 11.49 ಲಕ್ಷ.
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಒಟ್ಟು 7 ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಯೂರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಸ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ಲಸ್, ಅಕ್ಪ್ಲಿಶ್ಡ್, ಅಕ್ಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್. ಪ್ಯೂರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಿಮ್ಗಳು ರೂ. 12.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಿಮ್ಗಳು ರೂ. 15.29 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಟಾ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಭರಿತ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ. 17.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 21.29 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೂ ದರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಟಾಟಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ: 1.5-ಲೀಟರ್ NA ಪೆಟ್ರೋಲ್ (106 bhp), 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ (116 bhp) ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (160 bhp). ಟಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. NA ಪೆಟ್ರೋಲ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
|ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
|ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್
|Smart+
|Pure
|Pure+
|Adventure
|Adventure+
|Accomplished
|Accomplished+
|1.5 NA Revotron ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್
|MT
|₹11.49 ಲಕ್ಷ
|₹12.99 ಲಕ್ಷ
|₹14.49 ಲಕ್ಷ
|₹15.29 ಲಕ್ಷ
|₹15.99 ಲಕ್ಷ
|₹17.99 ಲಕ್ಷ
|DCT
|-
|₹14.49 ಲಕ್ಷ
|₹15.99 ಲಕ್ಷ
|₹16.79 ಲಕ್ಷ
|-
|1.5 T-GDI ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್
|AT
|-
|-
|-
|-
|₹17.99 ಲಕ್ಷ
|₹19.99 ಲಕ್ಷ
|₹20.99 ಲಕ್ಷ
|1.5 Kryojet ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್
|MT
|₹12.99 ಲಕ್ಷ
|₹14.99 ಲಕ್ಷ
|₹15.99 ಲಕ್ಷ
|₹16.49 ಲಕ್ಷ
|₹17.19 ಲಕ್ಷ
|₹18.99 ಲಕ್ಷ
|₹20.29 ಲಕ್ಷ
|AT
|-
|₹15.99 ಲಕ್ಷ
|₹17.49 ಲಕ್ಷ
|-
|₹18.49 ಲಕ್ಷ
|₹19.99 ಲಕ್ಷ
|₹21.29 ಲಕ್ಷ
ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್/ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಿಮ್ 1.5-ಲೀಟರ್ NA ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಟ್ರಿಮ್ ಲೆದರ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ (ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಶಾಖ ಅಥವಾ ಶೀತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು). ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ 12.3-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 10.25-ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 6-ವೇ ಪವರ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ಲಾರ್ಜ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, 12-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಸ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಿಮ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 12.3-ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಪವರ್ಡ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್, ಮೆಮೊರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ಎಕ್ಟೀರಿಯರ್ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಬೈ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ IRVM ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
