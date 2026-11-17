ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಬಳಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
Consumer Goods Price-Hike: ಹಬ್ಬದ-ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 8:27 AM IST
Consumer Goods Price Hike: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (Input Costs) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು (Margins) ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ (FMCG) ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ತೂಕವನ್ನು (Grammage) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಲಿದೆ.
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ (Samsung) ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ (Xiaomi) ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ.18 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
- ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳು: ಸೋಮವಾರ ಶಿಯೋಮಿ ಕಂಪನಿಯು ಟಿವಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.7 ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಕರಾದ ಹಾಯರ್ (Haier) ಮತ್ತು ಗೋದ್ರೆಜ್ (Godrej) ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ.7 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಮುಂದಿನ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಾಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಸತೀಶ್ ಎನ್ಎಸ್, "ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟವು ಶೇ.20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಲಾಭಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಗೋದ್ರೆಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಮಲ್ ನಂದಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದವು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ (FMCG) ಮೇಲೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ: ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ (Refined Palm Oil), ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಗಳ ವೆಚ್ಚ ಶೇ. 7 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್: ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ₹5 ಮತ್ತು ₹10 ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಕಡಿತ (Grammage Reduction) ಮಾಡುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೇ ಶೇ.3.5ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆಯೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಸಿಇಒ ರಕ್ಷಿತ್ ಹರ್ಗಾವೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಟಾಟಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್: ಉಪ್ಪು, ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ (Condiments) ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ.
- ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಅಮುಲ್ (Amul) ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಮತ್ತು ಐಟಿಸಿ (ITC) ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.
ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರಾಟ ಶೇ.40 ಕುಸಿತ: ಈ ನಿರಂತರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. 'ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್' ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೈಲಾಶ್ ಲಖ್ಯಾಣಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸಲಿದೆ. ಈಗ ₹20,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ 5G ಫೋನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶೇ.40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ.20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ.15-20ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?:
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳಿಗೆ (Memory Chips) ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚಿಪ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ.
- ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳು: ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ (Freight Costs) ಮತ್ತು ಲೋಹ/ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ತಯಾರಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ (FMCG): ಖಾದ್ಯ ತೈಲ, ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಚಿಪ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕನ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಭಾಂಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ.
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