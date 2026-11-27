ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ AI ಬಾಟ್ಗಳ ಕಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಲೂ ಬಯಸುವುದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ!! BPO ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂ.1!
Customer Support BPO Jobs: ಭಾರತದ BPO ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Published : November 27, 2026 at 10:24 AM IST
Customer Support BPO Jobs: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ (Customer support) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕರೆ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮೊದಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ AI ಬಾಟ್ಗಳ (Automated gatekeeper) ಜೊತೆ ಸೆಣಸಾಡಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಯಂತ್ರಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಗೊಂದಲಗಳು ಎದುರಾದಾಗ AI ಸಹಾಯಕರು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ AI ಬಾಟ್ಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಬರೆದ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಪಾತ್ರಗಳಂತೆ (NPCs) ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಿಂತು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಆಪ್ನಲ್ಲಿರುವ AI ಬಾಟ್ ಮಾತ್ರ "ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಾಸ್ತವ ಅರಿಯದೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಗ್ರಾಹಕರ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಶೇ. 82 ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ AI ಬಾಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇಷ್ಟ!
- ಹಬ್ಸ್ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಮಂಕಿ ವರದಿ: ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಸ್ಪಾಟ್ (HubSpot) ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಮಂಕಿ (SurveyMonkey) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ. 82 ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾನವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು (Human support) ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇವಾ ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ತಡೆಗೋಡೆಯಾದ AI: ಸರ್ವೇಮಂಕಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕಿ ಜೋ ಪ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ (Zoe Padgett) ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ AI ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ನೋಡದೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಥವಾ ನೈಜ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗುವ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಾಗಿ (Barriers) ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು 'CX Dive'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಮಾನವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ: ಸ್ವಯಂ-ಸೇವಾ (Self-service) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಅವರ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ AI ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ (BPO) ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ರೆವೆಲಿಯೊ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್' (Revelio Labs) ಪ್ರಕಾರ, ಜನರೇಟಿವ್ AI ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸತತ ಎಂಟು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.
AI ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಜಂಟಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ಕುಸಿತವು BPO ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ AI ಆಟೋಮೇಷನ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳತ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- 2026 CX ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ವರದಿ: ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ AI ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ಕ್ರೆಸ್ಟಾ' (Cresta) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಯು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 9 ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ AI ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶೇ. 76 ರಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ AI ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು AI ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನವ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ಜಿಐ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಬಿಪಿಒ ವಿಭಾಗವಾದ 'ಜಿಐ ಬಿಪಿಒ' (Gi BPO) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿನವ್ ಜೋನೇಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ, ವಹಿವಾಟು ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಟೋಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿವೇಚನೆ (Judgement), ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಕೇವಲ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಜನರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜೋನೇಜಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಹೊಸ ಪದರದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 'ಕರ್ತಾ AI' (Karta AI) ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ವಿಜಯ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಮಕಾತಿಯು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "AI ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು). ಇದರೊಂದಿಗೆ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ (Supervising AI agents), ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಹರಿವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಪದರವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'AI ಬೂಮರಾಂಗ್' ಮತ್ತು BPO ವಲಯದ ನಿಲುವು: ಕೆಲವು ಜಾಗತಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ AI ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ "AI ಬೂಮರಾಂಗ್" (AI Boomerang) ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ BPO ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಟ್ಟ ಬಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
'ಅಪ್ನಾ ಜಾಬ್ಸ್' (Apna Jobs) ಸಿಇಒ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, "ಕಳಪೆ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಅನುಭವಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಉತ್ತಮ ಎಸ್ಕಲೇಶನ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಹರಿವನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವೇಚನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಬೆಂಬಲದ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸಾಲ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ AI ಅಳವಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ!: ಅಪ್ನಾ ಜಾಬ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, H1 FY27 ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ BPO ನೇಮಕಾತಿ ಬೇಡಿಕೆಯು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ ವಾಯ್ಸ್ (Core voice) ಮತ್ತು ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ. 6 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ನಾನ್-ವಾಯ್ಸ್, ಔಟ್ಬೌಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಹಕ-ಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಬೇಡಿಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಅಪ್ನಾ ಜಾಬ್ಸ್ ದತ್ತಾಂಶವು ನೇಮಕಾತಿ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಅಬ್ಬರ (Language Proficiency): ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 81 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು (ಶೇ. 133 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ), ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ (ಶೇ. 131), ತೆಲುಗು (ಶೇ. 119) ಮತ್ತು ತಮಿಳು (ಶೇ. 63) ಇವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಅಗತ್ಯವು ಶೇ. 32 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
- ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು (Process-Specific Capabilities): ಚಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (Chat quality control) ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಶೇ. 246 ರಷ್ಟು, ಧ್ವನಿ ಏರಿಳಿತ (Voice modulation) ಶೇ. 191 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಇನ್ಬೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಬೌಂಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. 172 ಮತ್ತು ಶೇ. 148 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- ಗ್ರಾಹಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು (Customer-Handling Skills): ಮನವೊಲಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ (Persuasion) ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ. 57, ಗ್ರಾಹಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶೇ. 48, ದೂರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಶೇ. 33 ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇ. 13 ರಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಮರು-ಕೌಶಲ್ಯದ (Reskilling) ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಉತ್ತಮ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂತೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯು (Digital literacy) ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಜೋನೇಜಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ AI-ಬೆಂಬಲಿತ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ (Domain knowledge), ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಡೇಟಾ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ (Data validation), ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡರೇಶನ್, AI ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ತರಬೇತಿಯಂತಹ ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಜೋನೇಜಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು AI ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಅನೋಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡಿಮೆ-ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ" ಎಂದು ಜೋನೇಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪಾತ್ರಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, AI ಮಾಡೆಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರಿಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಗೊಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಗಳು AI ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸದೆ, ನಿಜವಾದ ಮರು-ಕೌಶಲ್ಯ (Reskilling) ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಡ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಟೋಮೇಷನ್ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (AI) ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ BPO ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಶೇ. 133 ರಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, AI ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ.
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