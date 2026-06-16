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ಮಂಗಳೂರು ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿಎಎಲ್ ಕ್ಯಾಟ್-ಐ ಲೈಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ: ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ 2ನೇಯದು!

Mangaluru Airport Lighting System: ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ರನ್‌ವೇ 24ಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಸಿಶನ್​ ಅಪ್ರೋಚ್​ ಲೈಟಿಂಗ್​ (PAL) ವರ್ಗ I ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.

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ಮಂಗಳೂರು ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿಎಎಲ್ ಕ್ಯಾಟ್-ಐ ಲೈಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಶುರು (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 8:18 AM IST

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Mangaluru Airport Lighting System: ಡಿಜಿಸಿಎ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ರನ್‌ವೇ 24ಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಎಎಲ್ ಕೆಟಗರಿ-I ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಇಎಲ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಜಿಐಎಲ್) ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೇಬಲ್‌ಟಾಪ್ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಖರವಾದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಲೈಟಿಂಗ್ (ಪಿಎಎಲ್) ಕೆಟಗರಿ-I ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

"ಈ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಾಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದೆ.

ಎಂಜಿಐಎಎಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಏರ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಗೋಪುರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಏರ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (ALIMS) ಹೊಂದಿದ್ದು, ರನ್‌ವೇ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಿಂದ 900 ಮೀ ಹೊರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಐಕಾನಿಕ್ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್‌ಗಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತವೆ ಎಂದು MgIAL ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎರಡನೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಆಯ್ದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

"ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಎತ್ತರದ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಲೈಟ್ಸ್​ ಅಳವಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. 17 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ರಚನೆಯು ನಾಲ್ಕು ಲೈಟ್ಸ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್​ ಲೈಟ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

"ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಶೂನ್ಯ-ಅಪಘಾತ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

PAL ಕೆಟಗರಿ-I ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವು ಬಹು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ MgIAL, ಇದು ರನ್‌ವೇ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಟೇಬಲ್‌ಟಾಪ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಸುತ್ತುಗಳು, ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬೆಳಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

"PAL ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರಂತರ ಗಮನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದು ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರರ ಮಾತು.

ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MgIAL) ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (AAHL) ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. AAHL ಶೇ.49 ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯಾದ AEL MgIALನಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಶೇ.51ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ.

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