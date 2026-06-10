ETV Bharat / technology

ಚಂದ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಶನ್​!; ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ನ ಸ್ಪೇಸ್​ಸೂಟ್ಸ್​

Artemis 4 Moon Mission Suit: ನಾಸಾದ ಮುಂಬರುವ ಚಂದ್ರಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್‌ಸೂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಡಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

AXEMU SPACESUIT INNER LAYER LCVG LIQUID COOLING GARMENT NASA PRADA AXIOM SPACE SPACESUIT ARTEMIS MOON SPACESUIT 2026
ಚಂದ್ರನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಶನ್ (Photo Credit: Axiom Space)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 10, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Artemis 4 Moon Mission Suit: ದುಬಾರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರಣವು ಈಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪ್ರಾಡಾ ನಾಸಾದ ಮುಂಬರುವ ಚಂದ್ರಯಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಡಾ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ (LCVG) ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ಧರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಉಡುಪಾಗಿದೆ.

ಏಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಸೂಟ್?: ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ತೀವ್ರ ಶಾಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತೀವ್ರ ಶೀತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ LCVG ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತೆಳುವಾದ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್​ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ತಂಪಾದ ನೀರು ಪರಿಚಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಹದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಈ ಸೂಟ್‌ನ ಭಾಗ: ಈ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಸ್ಪೇಸ್‌ನ ಆಕ್ಸ್ಇಎಂಯು ಸ್ಪೇಸ್‌ಸೂಟ್‌ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಮಾನವರನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾನವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೇಸ್‌ಸೂಟ್‌ಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು.

"ಪ್ರಾಡಾ ಸ್ಪೇಸ್‌ಸೂಟ್" ಎಂಬ ಪದವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗಿಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೂರಿದೆ. ನಾಸಾಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಡಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬಟ್ಟೆ ವಸ್ತುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಡಾ ಪಾತ್ರವು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಕಂಪನಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ತಜ್ಞ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪೇಸ್‌ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಧರಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಡಾ ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ: ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್, ಜವಳಿ, ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಡಾ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾಡಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಓದಿ: ಪವಾಡವೋ, ಅದೃಷ್ಟವೋ?; 2017ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1516, 2026ರಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಇವಿ ಮಾರಾಟ!

TAGGED:

AXEMU SPACESUIT INNER LAYER
LCVG LIQUID COOLING GARMENT NASA
PRADA AXIOM SPACE SPACESUIT
ARTEMIS MOON SPACESUIT 2026
ARTEMIS 4 MOON MISSION SUIT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.