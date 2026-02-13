ETV Bharat / technology

ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ: ಹೀಗಿದೆ ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

2025ರಲ್ಲಿ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 5ಜಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೆಕ್ನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೀಗ ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

pova-curve-2-5g-launched-in-india-price-specifications-availability
ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ (tecno)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 5:15 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಟೆಕ್ನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್​ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 144ಹರ್ಟ್ಜ್​ ಎಫ್​ಎಚ್​ಡಿ ಪ್ಲಸ್​ ಅಮೊಲೆಡ್​​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, 8ಜಿಬಿ ರ‍್ಯಾಮ್​​ ಮತ್ತು 256ಜಿಬಿ ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೆಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 50ಎಂಪಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 45ವ್ಯಾಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 8,000ಎಂಎಎಚ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಎಚ್​ಐಒಎಸ್​ 6 ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 2025ರಲ್ಲಿ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 5ಜಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದರ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಧನವಾಗಿ ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ; ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ ಎರಡು ರ‍್ಯಾಮ್​​ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. 8GB ರ‍್ಯಾಮ್​ + 128ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 27,999 ರೂ. ಹಾಗೂ 8GB ರ್ಯಾಮ್​ + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 29,999 ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್​ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ ಫೆ 20ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ 3,000ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಡಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಿಧದರಮಾರಾಟದ ದಿನಾಂಕ
8GB + 128GB27,999 ರೂಮೊದಲ ಮಾರಾಟ ಫೆ. 20ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
8GB + 256GB29,999 ರೂ

ಈ ಫೋನ್​ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು?: ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5G 162.68ಎಂಎಂ ಉದ್ದ, 77.15ಎಂಎಂ ಅಗಲ ಮತ್ತು 7.42ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 192 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದ್ದು, 6.78-ಇಂಚಿನ ಎಫ್​ಎಚ್​ಡಿ ಪ್ಲಸ್​ ಕರ್ವ್​ ಅಮೊಲೆಡ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. 429 PPI ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಶೇ 93.1ರಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತ, 240ಹರ್ಟ್ಜ್​ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ದರ ಮತ್ತು 20:9 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿದೆ.

ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50ಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2ಎಂಪಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 13ಎಂಪಿ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 45 ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 8,000ಎಂಎಚ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಡಿಯೋಗಾಗಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ರೆಸ್ ಆಡಿಯೋ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ 20 5ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಐಪಿ 64 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಾಹಿತಿ
ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ144ಹರ್ಟ್ಜ್​ | 6.78- ಇಂಚಿನ ಎಫ್​ಎಚ್​ಡಿ ಪ್ಲಸ್​ ಕರ್ವ್ಡ್​ AMOLED​​​
ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100
ರ‍್ಯಾಮ್​​+ ಸ್ಟೋರೇಜ್​8GB + 128GB
8GB + 256GB
ರೇರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ50MP + 2MP
ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ13MP
ಬ್ಯಾಟರಿ8,000mAh
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ45W
ಆಪರೇಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಂ HiOS 6 based on Android 16
ಐಪಿ ರೇಟಿಂಗ್​IP64

