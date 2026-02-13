ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ: ಹೀಗಿದೆ ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
2025ರಲ್ಲಿ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 5ಜಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೆಕ್ನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೀಗ ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : February 13, 2026 at 5:15 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟೆಕ್ನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 144ಹರ್ಟ್ಜ್ ಎಫ್ಎಚ್ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಮೊಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 8ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 256ಜಿಬಿ ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 50ಎಂಪಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 45ವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 8,000ಎಂಎಎಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಎಚ್ಐಒಎಸ್ 6 ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 2025ರಲ್ಲಿ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 5ಜಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದರ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಧನವಾಗಿ ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Curved to fit, powered to last. Meet POVA Curve 2 5G —— a bold debut featuring 144Hz Curved AMOLED Display and 8000mAh Mega Battery with 7.42mm Ultra-Slim Body! 🔋📱#POVACurve25G #BeautyAndBeast pic.twitter.com/lioEFLmL4l— tecnomobile (@tecnomobile) February 13, 2026
ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ; ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ ಎರಡು ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ. 8GB ರ್ಯಾಮ್ + 128ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 27,999 ರೂ. ಹಾಗೂ 8GB ರ್ಯಾಮ್ + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 29,999 ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ ಫೆ 20ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ 3,000ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಡಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
|ವಿಧ
|ದರ
|ಮಾರಾಟದ ದಿನಾಂಕ
|8GB + 128GB
|27,999 ರೂ
|ಮೊದಲ ಮಾರಾಟ ಫೆ. 20ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
|8GB + 256GB
|29,999 ರೂ
ಈ ಫೋನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು?: ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5G 162.68ಎಂಎಂ ಉದ್ದ, 77.15ಎಂಎಂ ಅಗಲ ಮತ್ತು 7.42ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 192 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದ್ದು, 6.78-ಇಂಚಿನ ಎಫ್ಎಚ್ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಮೊಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. 429 PPI ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಶೇ 93.1ರಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತ, 240ಹರ್ಟ್ಜ್ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ದರ ಮತ್ತು 20:9 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿದೆ.
ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50ಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2ಎಂಪಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 13ಎಂಪಿ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 45 ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 8,000ಎಂಎಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಡಿಯೋಗಾಗಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ರೆಸ್ ಆಡಿಯೋ ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5ಜಿ 20 5ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಐಪಿ 64 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದೆ.
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|144ಹರ್ಟ್ಜ್ | 6.78- ಇಂಚಿನ ಎಫ್ಎಚ್ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100
|ರ್ಯಾಮ್+ ಸ್ಟೋರೇಜ್
|8GB + 128GB
|8GB + 256GB
|ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP + 2MP
|ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|13MP
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|8,000mAh
|ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
|45W
|ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ
|HiOS 6 based on Android 16
|ಐಪಿ ರೇಟಿಂಗ್
|IP64
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪೋ! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್, ಆಫರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು: ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?