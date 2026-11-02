ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಮೃತ್ಯುಕೂಪಕ್ಕೆ ಎಐ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್: ವಿಎಸ್ಎಸ್ಯುಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ರೋವರ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ!
Pothole Detection Rover: ಒಡಿಶಾದ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಯುಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಅಪಘಾತ ತಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ರೋವರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2026 at 1:58 PM IST
Pothole Detection Rover VSSUT: ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವು - ನೋವುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮೃತ್ಯುಕೂಪಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗ್ಯಾಪ್ ಗುರುತಿಸಿದ ಒಡಿಶಾದ ಬುರ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ವೀರ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಾಯಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ'ದ (VSSUT) ಆರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು ಸುದೀರ್ಘ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ರೋವರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಹನವು ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ.
10 ತಿಂಗಳ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಟೆರೈನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ರೋವರ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಸಂಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ಈ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ‘ಟೆರೈನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ರೋವರ್ ವೆಹಿಕಲ್’ (Terrain Inspection Rover Vehicle) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೊಟೈಪ್ (Prototype) ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳುಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಒರಟು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರಚನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಬಳಕೆ: ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆಲೋಕ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೋವರ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ತಪಾಸಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರೋನಕ್ ಸೇನಾಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಕಣ್ಗಾವಲು (Defence Surveillance) ಮತ್ತು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡೆವಲಪರ್ ಸಯಾದಾ ಸಬಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರೋವರ್ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಅಸಮತೋಲಿತ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯ: ಈ ರೋಬೋಟ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳ ನಿಖರವಾದ ಆಳ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಡೇಟಾ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮುದುಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಿಎಸ್ಎಸ್ಯುಟಿ (VSSUT) ಕಾಲೇಜು ಭರಿಸಿದ್ದು, ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪೇಟೆಂಟ್ (Design Patent) ಹಕ್ಕನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೋವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಬಹುತೇಕ ಘಟಕಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶದಿಂದ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು FTBI ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಇಇ ಇ (IEEE) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆವೃತ್ತಿಗೆ 2.5 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ (Commercial Production) ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರೆ ಇದರ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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