ಮುತ್ತಿನನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಪೋರ್ಷೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ! ಏನುಂಟು, ಏನಿಲ್ಲ?
Porsche Experience Centre Hyderabad: ಪೋರ್ಷೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭಾರತೀಯ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರವು ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : June 20, 2026 at 10:55 AM IST
Porsche Experience Centre Hyderabad: ಜರ್ಮನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಪೋರ್ಷೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದೆ. 2,800 ಚದರ್ ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ: ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷೆಯ ಎರಡನೇ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಷೆ ಸೆಂಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಷೆ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ, ಸರ್ವೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರವು ಪೋರ್ಷೆ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಸಮಗ್ರ ಮಾರಾಟ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋರ್ಷೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಲವು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 14 ಮಾರಾಟ ಟಚ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 10 ಸೇವಾ ಟಚ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತಾಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೋರ್ಷೆ ಸೆಂಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪೋರ್ಷೆ' ಶೋರೂಮ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಜೀವನಶೈಲಿ-ಆಧಾರಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೋರ್ಷೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಶುತೋಷ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, "ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಷೆ ಸೆಂಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋರ್ಷೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರುವ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂದುವರಿದ ಸೇವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೀರಿದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೋರ್ಷೆ ಸೆಂಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಣವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇವಿಎಂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್ಸ್ನ ಡೀಲರ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸಾಬು ಜೋಹ್ನಿ ಹೇಳಿದರು.
2013 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೋರ್ಷೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಇವಿಎಂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಷೆ ಸೆಂಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪೋರ್ಷೆ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
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