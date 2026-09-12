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1980ರ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾ? ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಅಪಾಯ, ನಕಲಿ APKನಿಂದ ಖಾತೆ ಖಾಲಿ-ಖಾಲಿ!: ಖಡಕ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ!

Police Warns 1980s Photo Trend: 80ರ ದಶಕದ ರೆಟ್ರೋ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ ಫೇಕ್​ APK ಆ್ಯಪ್ ಹಂಚುವ ವಂಚಕರು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ದೋಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

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ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ (ChatGPT) ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಮಾಡಿರುವ 1980ರ ದಶಕದ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2026 at 11:56 AM IST

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Police Warns 1980s Photo Trend: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಳೆಯ 80ರ ದಶಕದ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ AI ಟ್ರೆಂಡ್ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಬಟ್ಟೆ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯ CID ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಬ್ಯೂರೋ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ AI ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುಖದ ಫೋಟೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು CID ಹೇಳಿದೆ. ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ವಸ್ತು ಆಗಬಹುದು.

ಒಂದು ಫೋಟೋದಿಂದ ಏನೇನು ಅಪಾಯ?: ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುಖದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬಳಸಿ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್, ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಫೋಟೋವನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಮುಖದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿ ನಕಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.

ನಕಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ AI ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಲಾದ ಫೋಟೋದಿಂದ ನಕಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ರಚಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಣ ಕೇಳಬಹುದು. ನಕಲಿ ಅಕೌಂಟ್‌ನಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಲು, ಹೆದರಿಸಲು, ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋವನ್ನು AI ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು.

ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ: ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನ ಪ್ರೈವಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಲಪಡಿಸಿ. ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ AI ಫೋಟೋ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಡೆವಲಪರ್, ಯೂಸರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕೇಳಲಾಗುವ ಪರ್ಮಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುವ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಅನಗತ್ಯ ಪರ್ಮಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಆದರೆ 1930ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ: ಫೋಟೋ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರಚನೆ ನಡೆದರೆ ಚಾಟ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲಿಂಕ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಫೋಟೋ-ವಿಡಿಯೋಗಳಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಹೆಲ್ಪ್‌ಲೈನ್ 1930ಗೆ ತಕ್ಷಣ ದೂರು ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಯೋಚಿಸಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿ: ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. 80ರ ದಶಕದ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಖದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ತತ್ವವೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪೊಲೀಸರ ಟ್ವೀಟ್​: ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1980s ಫೋಟೋ, ರೆಟ್ರೋ AI ಫೋಟೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು, ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು 1980ರ ಕಾಲದ ಫೋಟೋವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಫೇಕ್​ APK ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಂಚಕರು ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?: ವಂಚಕರು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮೆಸೇಜ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ APK ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡಲು AI ಫೋಟೋ ಎಡಿಟರ್, ವಿಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಜನರೇಷನ್ ಆ್ಯಪ್ ತರಹವೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮಾಲ್‌ವೇರ್ (Malicious) ಆಗಿರಬಹುದು.

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ SMS/OTP ಮೆಸೇಜ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಫೋಟೋಗಳು, ಫೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್/UPI ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದು, ಹಣವನ್ನು ದೋಚಬಹುದು ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?: ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ, SMS ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಬಂದ APK ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. "1980s ಫೋಟೋ", "ರೆಟ್ರೋ AI ಫೋಟೋ", "ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಫೋಟೋ" ಎಂದು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡುವ ಅಪರಿಚಿತ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ.

ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ: ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದು ಕೇಳುವ ಪರ್ಮಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. OTP, UPI PIN, ATM PIN, CVV ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಮೋಸ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಅನಧಿಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ 1930 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು cybercrime.gov.in ನಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ವೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೆನಪಿಡಿ: ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ! ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಿಐಡಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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80S RETRO AI PHOTO TREND WARNING
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POLICE WARNS 1980S PHOTO TREND

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