ಬರ್ತಿದೆ ‘ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾ ಕಿಲಾಡಿ’; ಬಜೆಟ್​ ದರದಲ್ಲೇ ಪೊಕೊ C85x 5G ಲಾಂಚ್

Poco C85x 5g Launched In India: ಪೊಕೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್‌ಓಎಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬಜೆಟ್​ ದರದಲ್ಲೇ ಪೊಕೊ C85x 5G ಲಾಂಚ್​!! (Photo Credit- Flipkart/ Poco)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 10, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Poco C85x 5g Launched In India: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಕೊ ಇಂದು ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಿ - ಸೀರಿಸ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪೊಕೊ C85x 5G ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 5G ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹11,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್​: ಪೋಕೊ C85x 5G 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹10,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹11,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​, ಗೋಲ್ಡ್​ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್​ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ಪೋಕೊ C85x 5G 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.9-ಇಂಚಿನ HD+ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ 800 ನಿಟ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲೋ ಬ್ಲ್ಯೂ ಲೈಟ್​ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಕರ್-ಪ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫೋನ್ 2.2GHz ವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಕ್ಟಾ - ಕೋರ್ ಯುನಿಸಾಕ್ T8300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಲಿ-G57 GPU, 4GB LPDDR4x RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ Poco C85x 5G ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 10x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದರ 6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇದು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 15W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 7.5W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 5G, Wi-Fi, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, GPS, USB ಟೈಪ್-C ಮತ್ತು 3.5mm ಆಡಿಯೊ ಜ್ಯಾಕ್‌ನಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

