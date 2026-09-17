ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಜನ್ಮದಿನ: 3 ದಿನಗಳ ಟೆಕ್ ಮೇಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ; ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ?
SEMICON India 2026 Inauguration: ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನವದೆಹಲಿ ಯಶೋಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 3 ದಿನಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : September 17, 2026 at 8:07 AM IST
SEMICON India 2026 Inauguration: ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಯಶೋಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026 ನ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ - ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ.
ಇದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 (ಶನಿವಾರ) ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ (ISM), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ (MeitY) ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮ ಸಂಘವಾದ SEMI, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
"Silicon to Systems: Building the Ecosystem" ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಅಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ SEMICON India 2026 ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀತಿ ಬೆಂಬಲ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 15,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಣಕಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆರು ದೇಶಗಳ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗಳು ಮತ್ತು 12 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ - ಅಪ್ಗಳು, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ವೇದಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸುಮಾರು 40 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ - ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮೈಕ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಹೊಸ 'Sand to Silicon to Systems' ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ಅನುಭವ. ಇದು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳವರೆಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪಿಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಇರಲಿದ್ದು, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು, ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳು, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಗಳು, ಪ್ಯಾನಲ್ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅವಧಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ CEOಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮದ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಹಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು PMO ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು AI ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. AI ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಗ್ರಹವು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ SEMI, Micron, Infineon, Applied Materials, ASML, Merck, Tokyo Electron Ltd, Fujifilm, AMD, Intel, Tata Electronics, Lam Research, Rapidus, NXP, Foxconn, Semi Conductor Devices, Advantest, Celesta Capital, CG Power ಮತ್ತು IBM Research ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ CEO ಗಳು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
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