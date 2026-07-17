ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಮೋದಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್: ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ!!
Modi Flagged Off Hydrogen Train: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೈಲು ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯಡಿ ಹರಿಯಾಣದ ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ.
Published : July 17, 2026 at 11:55 AM IST
Modi Flagged Off Hydrogen Train: ಜಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಪತ್ ನಡುವೆ ಓಡಾಡುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ರೈಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಈ 10 ಬೋಗಿಗಳ ರೈಲು ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿದ್ದು, 14 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 75 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ದರ ₹5 ರಿಂದ ₹25 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 89 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ರೈಲಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿಂದ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಲಿವೆಟೆಡ್ ರೈಲ್ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Jind, Haryana: Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat tomorrow— ANI (@ANI) July 16, 2026
The train has been developed using indigenous technology. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into… pic.twitter.com/JUbWycjE9N
ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ಪೈಲಟ್ ಮಾರ್ಗ: ಜಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಪತ್ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರೈಲ್ವೆಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಜಿಂದ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ (PESO) ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
#WATCH | Jind, Haryana | The first hydrogen-powered train reaches the Jind Railway Junction. Prime Minister Narendra Modi will flag off the train later today. (16.07) pic.twitter.com/HAcdNL6xVW— ANI (@ANI) July 17, 2026
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
- ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿಸಿ ರೈಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಸಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
- ನೀರಿನ ಆವಿ ಏಕೈಕ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ - ಶೂನ್ಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇಂಧನ ತುಂಬಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ: ಈ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಧಾರಿತ ರೈಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎಯಂತಹ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಹ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಟಿಕಮ್ಗಢ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 'ಅಮೃತ ಭಾರತ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆ'ಯಡಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಟಿಕಮ್ಗಢ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ' (ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ) ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಉಗಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ - ಎಂಜಿನ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಸಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸುಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ವಿಧಾನವೆಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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