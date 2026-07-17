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ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರೈನ್​ಗೆ ಮೋದಿ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​: ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ!!

Modi Flagged Off Hydrogen Train: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೈಲು ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯಡಿ ಹರಿಯಾಣದ ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ.

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ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರೈನ್​ಗೆ ಮೋದಿ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್ (Photo Credit: PMO and PIB)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 11:55 AM IST

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Modi Flagged Off Hydrogen Train: ಜಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಪತ್ ನಡುವೆ ಓಡಾಡುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ರೈಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಈ 10 ಬೋಗಿಗಳ ರೈಲು ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿದ್ದು, 14 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 75 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ದರ ₹5 ರಿಂದ ₹25 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 89 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.

ರೈಲಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿಂದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಲಿವೆಟೆಡ್​ ರೈಲ್ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಎರಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ಪೈಲಟ್ ಮಾರ್ಗ: ಜಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಪತ್ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರೈಲ್ವೆಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಜಿಂದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ (PESO) ಕಂಪ್ರೆಸರ್​ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್​ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

  • ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಸೆಲ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿಸಿ ರೈಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಸಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
  • ನೀರಿನ ಆವಿ ಏಕೈಕ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ - ಶೂನ್ಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇಂಧನ ತುಂಬಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಯೂನಿಟ್​ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ: ಈ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಧಾರಿತ ರೈಲು ಸಿಸ್ಟಮ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ಎಯಂತಹ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಹ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಟಿಕಮ್‌ಗಢ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 'ಅಮೃತ ಭಾರತ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆ'ಯಡಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಟಿಕಮ್‌ಗಢ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ' (ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ) ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಉಗಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ - ಎಂಜಿನ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಸಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸುಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ವಿಧಾನವೆಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಓದಿ: ದೇಶದ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು: ಈ ಟ್ರೈನ್ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಏನು,​ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

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